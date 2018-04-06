У уральских борцов с преступностью и терроризмом появится свой памятник

В Екатеринбурге появится памятник, посвященный погибшим силовикам. Инициативу уже поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев , об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал»

Глава региона подписал распоряжение о создании комиссии, которая займется разработкой проекта и определит его будущее местоположение. В ее состав войдут представители исполнительных органов власти, правоохранительных ведомств, городской мэрии и общественники. Созданием памятника «Солдатам правопорядка» и мемориального комплекса «Во славу Отечества навечно в строю» будет заниматься член российского союза художников и международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Александр Самвел. К тому же, именно он создавал проект для подобного комплекса в Челябинске.

По задумке художника, мемориальный комплекс будет состоять из скульптуры Архангела Михаила . Его будут окружать шесть стел, по три с каждой стороны. На них будут написаны имена героев, погибших при исоплнении долга. В темное время суток плиты будут подсвечиваться цветами российского флага. В центре композиции будет находиться шестиступенчатый холм-пъедестал из гранита, на котором установят постамент. Согласно идее, во время торжественных ероприятий он может использоваться в качестве трибуны.

«Если место, согласованное под возведение мемориала, позволит, комплекс может дополниться скульптурными композициями — с обратной стороны стел могут быть расположены бюсты героев», — подчеркнул художник Александр Самвел.

ФСИН, МЧС и С инициативой о создании мемориала выступили главное управление МВД России по Свердловской области и региональная общественная организация ветеранов ОВД и внутренних войск. Памятник будет посвящен сотрудникам МВД, ФСБ прокуратуры , погибшим в борьбе с преступностью и терроризмом. Авторы уверены, что новый объект станет символом чести и достоинства, а также элементом героико-патриотического воспитания современного поколения сотрудников правоохранительных ведомств.

Отметим, что подобные памятники есть и в других российских городах. Так, в Челябинске мемориал был открыт в 2013 году.