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У уральских борцов с преступностью и терроризмом появится свой памятник
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У уральских борцов с преступностью и терроризмом появится свой памятник 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге появится памятник, посвященный погибшим силовикам. Инициативу уже поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал».
Глава региона подписал распоряжение о создании комиссии, которая займется разработкой проекта и определит его будущее местоположение. В ее состав войдут представители исполнительных органов власти, правоохранительных ведомств, городской мэрии и общественники. Созданием памятника «Солдатам правопорядка» и мемориального комплекса «Во славу Отечества навечно в строю» будет заниматься член российского союза художников и международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Александр Самвел. К тому же, именно он создавал проект для подобного комплекса в Челябинске.
По задумке художника, мемориальный комплекс будет состоять из скульптуры Архангела Михаила. Его будут окружать шесть стел, по три с каждой стороны. На них будут написаны имена героев, погибших при исоплнении долга. В темное время суток плиты будут подсвечиваться цветами российского флага. В центре композиции будет находиться шестиступенчатый холм-пъедестал из гранита, на котором установят постамент. Согласно идее, во время торжественных ероприятий он может использоваться в качестве трибуны.
«Если место, согласованное под возведение мемориала, позволит, комплекс может дополниться скульптурными композициями — с обратной стороны стел могут быть расположены бюсты героев», — подчеркнул художник Александр Самвел.
С инициативой о создании мемориала выступили главное управление МВД России по Свердловской области и региональная общественная организация ветеранов ОВД и внутренних войск. Памятник будет посвящен сотрудникам МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и прокуратуры, погибшим в борьбе с преступностью и терроризмом. Авторы уверены, что новый объект станет символом чести и достоинства, а также элементом героико-патриотического воспитания современного поколения сотрудников правоохранительных ведомств.
Отметим, что подобные памятники есть и в других российских городах. Так, в Челябинске мемориал был открыт в 2013 году.
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