Самоуправляемые авто и гаджеты: кураторы самой технологичной выставки — о будущем мира

В Еврейском музее и центре толерантности до 27 мая можно увидеть выставку об истории изобретений и культуре инноваций — «Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир». Это проект о мечтах, которые остаются неизменными на протяжении столетий.

Динамика развития цифровых технологий последнего десятилетия позволяет верить, что достижение невозможного — неизбежно. Жизнь до ста, двадцать часов свободного времени в сутки, искусственный компаньон с высочайшим интеллектом, изобилие еды и воды, способность читать мысли, независимость от природных ресурсов — на наших глазах эти мечты покидают категорию несбыточных. Проект «Невозможное неизбежно» призван рассказать, почему изобретательство и инновационное предпринимательство становятся новой нормой, и почему в этой сфере есть место для каждого.

Кураторы этой выставки — искусствовед Катя Крылова и стартапер Нина Завриева — по-разному понимают образ выставки, но с одинаковым рвением и интересом рассуждают о ней. Мы решили обсудить с Ниной и Катей их отношение к технологиям и тем переменам, которые в их жизни происходят с появлением новых изобретений, а также роль женщины в инновационном бизнесе.

Нина, Катя, как появилась идея создания этой выставки?

Катя: Мы взяли за основу саму идею мечты и мечтателей: исследуя ее, мы поняли, что мечты о бессмертии или жизни искусственной материи смогут вдохновить посетителей выставки.

Нина: Однако мы поняли, что невозможно рассказать о стартапах, которые претворяют в жизнь мечты о будущем, не проводя параллель с прошлым. Главным двигателем всех изобретателей была одна большая мечта сделать мир лучше. Найти вдохновение в современных технологиях нам помог спонсор этой выставки Роман Абрамович : он давно инвестирует в израильские стартапы и хотел показать все, что проходит сейчас в сфере инноваций в Израиле. Еврейский музей и центр толерантности никогда с такими проектами не работал, поэтому к организации выставки привлекли нас.

Как вы относитесь к неизбежным переменам, которые происходят в нашей жизни благодаря развитию технологий?

К. : Нет четкой грани между хорошим и плохим в техническом прогрессе — все зависит от нашего отношения и умения взаимодействовать с этими технологиями. Мне кажется, гонка добра и зла была неизменной на протяжении веков — сейчас просто появляются новые технологии, которые позволяют усилить либо добро, либо зло.

Н. : Мне кажется, благодаря сильной роли интернета и его прозрачности многим компаниям и людям стало невыгодно заниматься нечестным бизнесом. Ты просто знаешь, что твои действия могут увидеть — и не делаешь многих вещей, которые раньше казались нормой. Если говорить о плюсах, то есть стартапы, которые стирают географические границы и делают многие вещи доступными и быстрыми. Так, в сфере медицины развивается удаленная диагностика, и скоро будет необязательным идти на прием к врачу — специалист сможет обследовать пациента через сеть. А если нет доступа к лучшему университету — можно учиться удаленно и получить диплом.

Сейчас можно даже преподавать на разных платформах. Именно стартапы позволяют сделать эти технологии доступными. Инвесторам интересны такие проекты: они могут быть эффективными в плане бюджета, а гаджеты рассчитаны на то, что их будут использовать массово.

Какие основные тренды развития будущего вы можете определить?

К. : Я убедилась в том, что у нас будет не один большой искусственный интеллект, а много маленьких гаджетов — они будут помогать нам решать разные задачи. В связи с этим есть единый тренд — перераспределение неинтересных задач, которые можно доверить искусственному интеллекту. Считывание многих наших параметров — настроения, состояния здоровья, уровня активности — позволит гаджету реагировать на наши потребности. Например, измерение давления и пульса отдельного человека вполне могут пригодиться для урегулирования температуры в доме.

Н. : То есть человеческий опыт и цифровой будут соединены. На наших дорогах легко могут появится самоуправляемые автомобили и вообще, в скором времени люди перестанут покупать машины: уже сейчас в Москве и крупных городах процветают услуги каршеринга. Отношение к транспорту на бензине меняется прямо сейчас, на наших глазах.

Значит, люди перестанут копить на автомобили. Как вам кажется, на что они будут копить?

К. : Они будут копить время и впечатления. Погоня за впечатлениями будет первым трендом в индустрии развлечений.

Есть такой апокалиптический сценарий: все уйдут в виртуальную реальность и будут там бездельничать. (Смеется)

Н. : На самом деле, следующий шаг в развитии дополненной реальности — это живой опыт. Например, уже есть такие сервисы, которые позволяют прожить один день из жизни другого человека — абсолютно любой профессии!

Мы все больше погружаемся в цифровую реальность. Как вы думаете, возможно ли, что система будет контролировать все наши действия?

Н. : Проблему контроля со стороны системы как раз все осознают, все-таки люди перестали быть столь доверчивыми. Например, есть пресловутая технология блокчейн, где данными может управлять целая цепочка людей. В этой плоской системе нет одного управляющего — все построено на доверии друг к другу.

К. : Стартапы, которые мы показываем на выставке, нацелены на то, чтобы развивать критическое мышление. А это значит, что человека уже не так легко сделать частью определенной системы. Всегда найдутся специалисты, которые почувствуют опасность надзора. Например, сейчас появляется много скрытой и навязчивой рекламы — нам рекомендуют контент, основываясь на наших предпочтениях. И над решением этой проблемы уже работают специалисты. В целом, мы считаем, что эффект от развития технологий пока положительный.

Как правило, над многими стартапами работают мужчины. Как вы думаете, какова роль женщины в сфере инноваций?

Н. : В целом, в технологиях меньше женщин. Я живу в Берлине и работаю в технологической компании, где как раз вхожу в группу, которая занимается «женским» вопросом. Мы пытаемся обозначить проблемы, препятствующие профессиональному развитию женщин в этой сфере, и придумать, как их решить. Я не вижу особой сложности в восприятии женщин в инновационном бизнесе. Мне кажется, в технологическом бизнесе мужчин–программистов просто больше. Это не вопрос текущей инновационной индустрии, а, скорее, вопрос воспитания.

У меня нет сомнений в том, что женщины способны программировать так же, как мужчины. Почему сложилось так, что в технических профессиях мужчин всегда больше — тоже имеет смысл задуматься.

Могу сказать, что сейчас появляется все больше инициатив для девочек-программистов и аналитиков. Так что со временем женщины перестанут бояться конкурировать с мужчинами в этой среде.

К. : В сфере инноваций также есть отдельные области, где работает много женщин. Сейчас можно измерить эффективность работы любого человека. И одним из преимуществ такого измерения — отсутствие субъективной оценки человека по гендерному признаку. Однако есть и другая проблема, а именно — как женщина воспринимает саму себя. В некоторых случаях женщины отказываются от каких-либо высоких должностей или боятся работы над новым проектом.

Н. : Да, проблема самовосприятия женщин в инновационной среде заключается в том, что нужно очень многое сделать впервые. И если мужчины проще переживают недостаток знаний в чем-либо, то женщины зачастую слишком много рефлексируют. Появляется комплекс «самозванки», который говорит им, что они на своем месте незаслуженно. У мужчины просто нет выбора — ему нужно выполнить задачу, а женщине иногда проще отступить в сторону.