Москва онлайн покажет выступление юношей хорового училища имени Свешникова

9 апреля в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя состоится открытие хоровой программы XVII Московского пасхального фестиваля. Это крупнейший музыкальный форум России. За годы существования фестиваля в нем приняли участие несколько тысяч исполнителей со всего мира, среди которых и артисты мировой величины, и молодые таланты. Гостей ждут яркие, возвышенные чувства и добрые эмоции. На концерте — открытии выступят хор мальчиков и юношей хорового училища имени Свешникова под управлением Алексея Петрова и Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова.

9 апреля в 18:00 смотрите на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.