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Москва онлайн покажет выступление юношей хорового училища имени Свешникова
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Москва онлайн покажет выступление юношей хорового училища имени Свешникова 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
9 апреля в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя состоится открытие хоровой программы XVII Московского пасхального фестиваля. Это крупнейший музыкальный форум России. За годы существования фестиваля в нем приняли участие несколько тысяч исполнителей со всего мира, среди которых и артисты мировой величины, и молодые таланты. Гостей ждут яркие, возвышенные чувства и добрые эмоции. На концерте — открытии выступят хор мальчиков и юношей хорового училища имени Свешникова под управлением Алексея Петрова и Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова.
В программе прозвучат: «Кто Бог велий», Степан Смоленский; «Псалом 100 из службы на коронацию Екатерины I» (редакция Н. Плотниковой). Солисты: Гиляна Дорджиева (сопрано), Анна Лошкарева (меццо-сопрано), Антон Орлов (тенор), Кирилл Сафонов (баритон); концерт для хора №9 «Сей день, его же сотвори Господь» Дмитрий Бортнянский; «Благослови, душе моя, Господа» Александр Александров; «Плотию уснув». Солистка Гиляна Дорджиева (сопрано) Николай Данилин; «Ангел вопияше» Петр Чайковский; «Воскресение Христово видевше». Солисты: Гиляна Дорджиева (сопрано), Анна Лошкарева (меццо-сопрано), Антон Орлов (тенор), Владимир Шайдуллов (баритон), Максим Брагин (бас); «Слава Кириллу и Мефодию» Александр Бородин.
9 апреля в 18:00 смотрите на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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