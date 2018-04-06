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Знаки «Горячее сердце» получили два школьника из Удмуртии за спасение утопающих
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Знаки «Горячее сердце» получили два школьника из Удмуртии за спасение утопающих 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Два школьника из Ижевска получили почетные знаки «Горячее сердце» за спасение утопающих. Как сообщают в аппарате ГФИ по Удмуртской Республике, такие награды вручают ребятам до 23 лет, которые проявили неравнодушие и пришли на помощь в трудной ситуации.
Данила Белов удостоился знака за спасение своего дяди и младшего брата. 30 июля 2017 года они отправились купаться на реку Иж. В один момент брат Данилы отошел далеко на глубину, переставал доставать дно ногами и его стало уносить течением. Данила прыгнул в воду спасать мальчика, но справиться с течением тоже не мог, поэтому выбрался на берег отдышаться. Дядя тоже поплыл спасать малыша, но стал тонуть. Данила снова бросился в воду, догнал брата и вытащил его на берег. После этого он достал из воды дядю, но он уже не подавал признаков жизни.
Ещё один героический поступок совершил 16-летний Данил Яхонтов. Он спас знакомого, с которым они воспитывались в балезинском детском доме. Данил с другом прогуливался вдоль реки Чепца, как вдруг они услышали женские крики. Ребята направились к тому месту, где звали на помощь и увидели на берегу девушку, а в воде молодого человека. Течением его уносило к противоположному берегу, юноша тонул. Данил бросился в воду, добрался до парня, схватил его под руки и, приподняв голову над водой, начал плыть с ним к берегу.
Ребята вытащили обессиленного молодого человека и Данил сделал ему непрямой массаж сердца. Спустя пять минут на место подъехала скорая помощь. Молодой человек остался жив.
Отметим, знак «Горячее сердце» вручают детям и молодежи до 23 лет, которые проявили неравнодушие и помогли людям в трудной ситуации. За 5 лет существования фонда, наградами удостоены 690 ребят и общественных организаций.
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