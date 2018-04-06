Знаменитому кафе «Лето» на ВДНХ в Москве вернут исторический облик

В рамках масштабной реконструкции ВДНХ будет отреставрировано кафе «Лето», построенное в 1954 году и являющееся объектом культурного наследия федерального значения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«В департамент культурного наследия Москвы поступил проект реставрации кафе «Лето» на ВДНХ (павильон № 518). После его согласования в ведомстве, реставраторы приступят к работам, предполагающим возвращение исторического вида данному павильону», — говорится в сообщении.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, кафе «Лето» — это особенный павильон с по-настоящему «летней» атмосферой. Благодаря просторной открытой веранде и боковым галереям второго яруса его силуэт кажется легким и воздушным, даже несмотря на большую площадь.

«Мы уверены, что возвращение исторического облика этому кафе — важный шаг в рамках реставрации ВДНХ. Например, в прошлом году реставраторы обнаружили фрагмент уникального орнаментального панно, когда проводили так называемое «раскрытие» от поздних малярных покрасок одной из стен веранды. Панно состоит из двухцветных ромбов, в каждом помещено изображение цветка, а по краям его обрамляет фриз геометрического рисунка. Было принято решение законсервировать существующий фрагмент живописи, а утраченные фрагменты росписи восстановить. Кстати, этому месту будет возвращена и его историческая функция — для посетителей здесь откроется кафе», — подчеркнул Емельянов.

В настоящий момент на ВДНХ реставрируются порядка 40 объектов, в том числе павильоны всей центральной зоны выставки и фонтаны. В прошлом году уже была завершена реставрация центральной части арки Главного входа, работы на которой не проводились с 1954 года.

Скульптура «Тракторист и колхозница», установленная на арке, вернулась к своему первоначальному виду 1954 года, когда она была также облицована смальтой, а сноп открыт золотом. В 2017 году открыта после реставрации арка Северного входа, того самого первого исторического входа на выставку, через который в 1939 году посетители попадали на территорию. На центральных ее пилонах воссозданы по архивным материалам барельефы. В конце декабря 2017 года открыт после реставрации павильон № 84 «Дом культуры», в павильоне № 62 «Охрана природы» открылся Центр балета.