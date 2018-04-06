Афиша на выходные: что делать в Казани с 6 по 8 апреля

Развлекательные площадки подготовили достаточно мероприятий, чтобы привести казанцев в чувство после нелегкой рабочей недели. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть и послушать в пятницу, субботу и воскресенье.

Пятница, 6 апреля

Известный стилист и по совместительству телеведущий Александр Рогов научит казанцев хорошо одеваться. Мастер-класс пройдет в «Пирамиде». Начало в 19.00. Вход — от 500 рублей.

В Доме актера на Щапова покажут короткометражные картины с фестиваля shnit Worldwide Shortfilmfestival. Некоторые из них номинировались на «Оскар» (лишний повод сходить). За один вечер казанцы увидят тайную жизнь охранников парковки и странное ночное ограбление. Начало в 19.00. Вход — 250 рублей. Показы будут идти до 10 апреля, полное расписание здесь.

В кофейне New York Coffee выступит «Сколот» — рок-группа, в чьей музыке нашлось место славянскому, скандинавскому и кельтскому фольклору. Начало в 19.00. Вход — 500 рублей.

В ЦСК «Смена» покажут фильм «Проект Флорида». За роль в этой картине Уиллем Дефо был номинирован на «Оскар», «Золотой Глобус» и другие важные награды. Начало в 19.30. Вход — 200 рублей.

Московский гитарист Сергей Головин представит казанцам свой новый альбом Sculpture. Презентация (она же концерт) пройдет в Big Twin Bar. Начало в 20.00. Вход — 500 рублей.

Суббота, 7 апреля

В субботу днем можно ненадолго окунуться в прошлое. «Рубин» проведет матч с «Ахматом» не на удобной «Казань-Арене», а на Центральном стадионе 1960 года выпуска. Начало в 14.00. Вход — от 150 рублей.

В концерт-холле «Эрмитаж» будет звучать «несерьезный» рэп от группы «Хлеб». Когда-то они были видеоблогерами, а теперь — музыканты. Концерт начнется в 20.00. Вход — от 1 200 до 3 000 рублей.

«Старый рояль» верен себе — в кафе приглашают только джазовых артистов. В этот раз выступит местный квинтет Birdcatchers. Начало в 20.00. Вход — 300 рублей.

В кофейне New York Coffee всю ночь будут смотреть фильмы с Леонардо Ди Каприо . К сожалению, не в компании актера. Киномарафон начнется в 23.00. Вход — 350 рублей.

Воскресенье, 8 апреля

Баскетбольный УНИКС сыграет с не очень сильным латвийским клубом ВЭФ. Будет победа «в одну калитку», но посмотреть можно. Начало в 17.45. Вход — от 100 рублей.

В камерном театре SDVIG выступит танцевальная компания «Немая рыба». Зрители увидят относительно короткие пластические спектакли Birds (35 минут) и Soul Kitchen (20 минут). Начало в 19.00. Вход — 400 рублей.

Главным героем этих выходных станет сверхпопулярный рэпер Скриптонит. Его прошлый визит в Казань завершился скандалом. Музыкант оскорбил фанатку, которая попыталась развязать ему шнурки (не ищите логику). Концерт пройдет в концерт-холле «Эрмитаж» в 20.00. Вход — от 1 700 рублей.

Важные новинки кинопроката: российский костюмированный детектив «Гоголь. Вий» с Александром Петровым и боевик «Жажда смерти» с Брюсом Уиллисом . Все еще идут: фантастика «Излом времени», боевик «Первому игроку приготовиться» и «Tomb Raider: Лара Крофт».

Полную афишу событий в Казани смотрите здесь.