Социальную поддержку детей-инвалидов обсудили в центре соцобслуживания «Выхино»

В филиале «Выхино» прошла встреча родителей, воспитывающих детей-инвалидов на тему «Социальная поддержка и обеспечение прав детей-инвалидов».

Перед собравшимися выступили заведующая филиалом «Выхино» Ирина Силаева, которая рассказала родителям об изменениях в социальном обслуживании, вступивших в силу в 2018 году. Также жители района подробнее узнали об услугах отделения, о выездной реабилитации в Крыму и реабилитационных центрах на территории Москвы.

Кроме того, заместитель начальника районного ОСЗН Жанна Мягкова рассказала родителям о санаторно-курортном лечении для детей-инвалидов и порядке распределения путевок. В рамках межведомственного взаимодействия во встрече приняли участие заведующая филиалом № 2 ДГП № 143 Валерия Таланова и заведующая филиалом № 3 ДГП № 143 Алла Субботина, которые ответили на вопросы родителей по лекарственному обеспечению и дням диспансеризации. (вт)