Кристалл горного хрусталя весом около 10 кг впервые представят в музее Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. / ТАСС /. Коллекцию минералов, найденных на месторождениях Южного, Среднего и Приполярного Урала во второй половине ХХ века, впервые представят в Уральском геологическом музее Уральского государственного горного университета (УГГУ). Среди основных экспонатов — кристалл горного хрусталя весом около 10 кг и малахит весом более 4 кг, сообщил в пятницу ТАСС директор музея Дмитрий Клейменов.

"В дар музею УГГУ переданы 15 уникальных образцов, которые в течение нескольких десятилетий собирал известный уральский любитель камня Александр Немцов на месторождениях Урала. Большинство из них в наши дни уже не отрабатывают, карьеры затоплены, шахты обвалились, и найти подобные сегодня уже не представляется возможным. Презентация коллекции состоится 9 апреля на открытии XVI Уральской горнопромышленной декады", — сказал он.

В пресс-службе отметили, что посетители выставки впервые смогут увидеть чистый кристалл горного хрусталя весом около 10 кг из Астафьевского месторождения на Южном Урале и малахит весом свыше 4 кг.

"Особо привлекателен штуф (сросток крупных кристаллов — прим. ТАСС) голубого топаза, длина самого крупного кристалла топаза — 15 см. Большую научную ценность представляют и кристаллы кварца, пронизанные иглами желтого и медно-красного рутила", — уточнили в вузе.

Уральская горнопромышленная декада — один из наиболее крупных научно-практических форумов региона. В этом году он пройдет с 9 по 18 апреля в 16-й раз при поддержке Министерства образования и науки РФ правительства Свердловской области . В рамках декады пройдут около сотни мероприятий для специалистов горнодобывающих и горнообрабатывающих предприятий России и зарубежных стран, сотрудников научно-исследовательских институтов и молодых ученых.

Уральский геологический музей УГГУ был создан в 1937 году, в 2017 году ему исполнилось 80 лет. Сейчас в музее на площади 1 тыс. кв. метров расположены отделы минералогии, полезных ископаемых и палеонтологии. Всего в его фондах насчитывается более 40 тыс. экспонатов.