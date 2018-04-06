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Богородская администрация выделила многодетным семьям землю без коммуникаций
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Богородская администрация выделила многодетным семьям землю без коммуникаций 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
Администрация Богородского района предоставила семьям с 3 детьми земельные участки без водоснабжения и газа. Подвести необходимые коммуникации к выделенным участкам чиновников заставит суд. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
Согласно информации, богородская администрации отдала многодетным семьям землю для ИЖС в деревне Ушаково, но денег на проведение коммуникации из бюджета выделено не было. В ходе проверки областной прокуратуры выявлено, что участки не были обеспечены водо— и газоснабжением. Кроме того, на выделенной земле отсутствовала дорожная инфраструктура.
Богородская городская прокуратура направила иск в суд, чтобы обязать районную администрацию провести к участкам газ и воду, а также проложить подъездную дорогу. В марте этого года иск был удовлетворен.
Требования прокуратуры будут выполнены в течение года.
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