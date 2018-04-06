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Ники Минаж сильно располнела
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Ники Минаж сильно располнела 

Popcake.tv 18 минут назад
Фото: Popcake.tv
Поклонники не узнали королеву хип-хопа. Ники была замечена в аэропорту, а затем в Париже. И без того пышнотелая знаменитость, кажется стала еще больше. По мнению западных диетологов Минаж поправилась, как минимум на десять килограммов. На снимках видно, как рэперша пытается скрыть недостатки фигуры эффектными нарядами. На самом деле, лишний вес Ники нисколько не портит. А легендарная пятая точка стала даже еще более сексуальной. По мнению музыкальных экспертов, Ники Минаж сейчас в творческом отпуске, поэтому может позволить себе быть немного «не в форме». В конце концов, мировая знаменитость тоже человек, и иногда хочется кусок торта на ночь глядя.
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