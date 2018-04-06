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В клубе «Атом» поговорят о творчестве Сергея Есенина
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В клубе «Атом» поговорят о творчестве Сергея Есенина 

Управа района Хорошево-Мневники 17 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Мероприятие приурочено к акции «Библионочь».
— Мы приглашаем не только зрителей и слушателей, но будем рады приветствовать участников обсуждения. Мы надеемся создать живой диалог. Каждый сможет поделиться собственной интересной информацией, своими соображениями или взглядами на творчество Сергея Есенина, а также попробовать себя в роли чтеца его стихотворений, — сообщил руководитель литературного клуба «Лабиринты» Алексей Шейкин.
Литературный вечер состоится 21 апреля в 11.00. Всех желающих ждут по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. (ео)
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