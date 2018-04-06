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Ракеты и космические корабли из конструктора сделают на улице Свободы
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Ракеты и космические корабли из конструктора сделают на улице Свободы 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В филиале «Остров Свободы» Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» состоится конкурс по конструированию, посвященный Дню космонавтики.
Детям предстоит выполнить домашнее задание — из любых своих конструкторов (лего, металлических, деревянных) собрать модель, поделку или конструкцию, посвященную космосу.
— На конкурс, который состоится 7 апреля, принимаются работы, сделанные из пластмассовых, металлических, деревянных элементов конструкторов, — отметили организаторы.
Регистрация участников конкурса пройдет 7 апреля с 10.00 до 11.00. Начало конкурса в 11.00. Адрес проведения: ул. Свободы, д. 65, корп. 1. Подробнее о конкурсе по ссылке: dtdim.mskobr.ru/ads_edu/konkurse_po_konstruirovaniyu_posvyawennyj_dnyu_kosmonavtiki.
(ск)
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