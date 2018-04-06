Юные вешняковцы стали лауреатами фестиваля «Спорт как искусство»

Воспитанники вешняковской детской студии эстрадного вокала «Лети, лепесток!» под руководством директора АНО «Содействие. Развитие. Инициатива.» Анны Трубиной приняли участие в Фестивале детского творчества «Спорт как искусство». Мероприятие проходило в павильоне ВДНХ.

Фестиваль проводится два раза в год, весной и осенью. Талантливые дети демонстрируют свои умения в одиннадцати номинациях, начиная со спортивных номеров и заканчивая вокальными выступлениями.

Председателем жюри в этот раз стал композитор, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков

Анна Трубина сообщила, что студия «Лети, лепесток!» ездит на Фестиваль с 2014 года, и каждый раз ребята возвращаются с наградами. Она рассказала, что в рамках мероприятия проводится много мастер-классов, дети приезжают из разных регионов и в течение четырёх дней могут с пользой проводить время на площадках Фестиваля.

Вешняковцы выступали в номинации эстрадный вокал и представили 4 номера, в том числе попурри из песен Владимира Шаинского и песню Александра Ермолова «Я хочу быть похожим на ветер». Дуэт Даны Орловой и Амины Бухариевой стал Лауреатом 2-й степени, а весь коллектив — дипломантом 1-й степени.

Анна Александровна особенно отметила сплочённость и взаимовыручку коллектива. По её словам, такие выездные выступления всегда полезны, так как они очень организуют детей.