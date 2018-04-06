Врач года работает в Вологодской детской областной больнице

Лучшим врачом 2018 года признан заведующий отделением гипербарической оксигенации, врач анестезиолог-реаниматолог Вологодской областной детской клинической больницы Александр Зыков . В финал областного конкурса «Лучший врач 2018 года» вышли 12 специалистов.

Это доктора из Вологды, Череповца, Нюксенского, Грязовецкого, Тотемского, Кадуйского, Тарногского районов. Конкурсную комиссию составили специалисты Департамента здравоохранения и представители общественности.

Второе место занял заведующий ревматологическим отделением, врач-ревматолог Вологодской областной клинической больницы Елена Крюкова , на третьей позиции — заведующий хирургическим отделением № 1, врач-хирург медсанчасти «Северсталь» Сергей Голышин.

Победители получат Дипломы Губернатора области, а также денежные призы в размере 20, 30 и 40 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения пройдет в июне. Областной конкурс «Лучший врач года» проводится ежегодно на протяжении 15 лет. В нем принимают участие врачи-профессионалы со стажем не менее 10 лет.