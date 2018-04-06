Снова вместе! Лоя вернулась в группу 5sta Family

И этому возвращению ребята посвятили целый клип.

Прекрасная половина 5sta Family почему-то недолго задерживается в группе. За 14 лет существования трио сменило уже три солистки, зато мужская часть радует постоянством и надежностью. От женской ветрености группа «страдает» с 2010-го, когда пути первой солистки Лои и ребят разошлись.

Тогда в один прекрасный день 5sta Family должны были выезжать на концерт в Тверь, но Лоя на вокзал так и не приехала. На ее место пришла Юлианна Караулова , но как только карьера девушки пошла в гору, она предпочла уйти в свободное плавание, уступив место Лере Козловой. Однако и Лера была частью трио недолго.

Кажется, круг замкнулся. В конце прошлого года стало известно, что Лоя подтвердила слухи о своем возвращении. И с нового, 2018 года группа возродила свой «золотой состав». История о расставании девушки и парней легла в основу нового клипа «Снова вместе». Хотя, судя по названию, ребята решили переиграть события 2010-го с хеппи-эндом в конце.

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