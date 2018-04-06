Семья ямальских кочевников впервые в истории усыновит ребенка

Впервые в истории семья жителей Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих кочевой образ жизни, усыновит ребенка. Об этом на заседании регионального Общественного совета сообщила глава департамента по делам коренных северян окружной администрации Инна Сотруева , передает « Комсомольская правда на Ямале».

Процедура стала возможной после внесения в прошлом году поправок в федеральный закон, позволяющих усыновлять детей людям не имеющим постоянного места жительства.

Сотруева подчеркнула, что в Совете Федерации по итогам Дней Ямала предложили впредь ускорить рассмотрение законопроектов, касающихся прав тундровиков.

Ранее в октябре прошлого года сообщалось о рассмотрении в парламенте поправок, отменяющих запрет на усыновление детей северянами, живущими в чумах, так как по Жилищному кодексу они к жилым помещениям не относятся. Кочевникам теперь достаточно лишь предъявить в органах опеки документ от администрации, подтверждающий ведение ими кочевого образа жизни.