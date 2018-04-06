Пасху на Северном Кавказе отметят представители разных конфессий

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 апреля. / ТАСС /. Православную Пасху на Северном Кавказе отметят представители разных конфессий. Православные отпразднуют Воскресение Христово традиционными богослужениями в храмах и детскими литургиями, для всех жителей республики пройдут концерты, представители разных национально-культурных обществ соберутся за одним праздничным столом.

Ставрополье станет одним из первых регионов в стране, куда доставят Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме, во Владикавказе маэстро Валерий Гергиев выступит с оркестром Мариинского театра в рамках Московского Пасхального фестиваля, а в Карачаево-Черкесии куличи освятят в одном из древних действующих храмов в России.

Благодатный огонь на Кавказе

Ставрополье уже в пятый раз готовится первым из российских регионов принять Благодатный огонь из Иерусалима, который верующие распространяют по всему миру. Специальным чартерным авиарейсом огонь доставят напрямую из Иерусалима в Ставрополь, и далее, еще до полуночи 7 апреля, его развезут в храмы Ставрополья и соседних республик. Об этом сообщил ТАСС член Совета Федерации от Ставропольского края Михаил Афанасов.

Также в субботу вечером Благодатный огонь привезут в аэропорт Беслана в Северной Осетии. В пятницу за ним в Иерусалим вылетает делегация во главе с архиепископом Владикавказским и Аланским Леонидом . «В аэропорту делегацию встретят представители православных приходов Северной и Южной Осетии, чтобы оперативно доставить огонь как символ благой вести о Воскресении, к началу Пасхального богослужения в храмах», — сообщили ТАСС во Владикавказской и Аланской епархии.

Освящение куличей в храме X века

Крестный ход, праздничное пасхальное богослужение и освящение куличей на Пасху состоятся в одном из самых древних действующих храмов в России, возведенном в Х веке, который находится на территории Нижне-Архызского городища в Карачаево-Черкесии. «В богослужениях в Южном храме, еще его называют Ильинским, традиционно принимает участие много туристов, посещающих нашу республику. Думаю, пасхальная служба не станет исключением», — рассказал ТАСС благочинный церквей Южного округа КЧР Евгений Субтельный.

В КЧР к настоящему времени сохранилось пять крестово-купольных храмов аланской эпохи, возведенных в первой четверти Х века. Три из них — Северный, Средний и Южный, находятся на территории Нижне-Архызского городища.

В Сунженском районе Ингушетии в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который является единственным в республике действующим православным храмом, ежегодно на Пасху собираются люди из разных районов республики. «К нам приезжают православные из разных районов региона, из других республик. … Бывают гости из Чечни и Северной Осетии, это порядка 100 человек», — рассказал ТАСС настоятель храма отец Андрей.

Кроме того, в праздник православной Пасхи для жителей Ингушетии будет организован праздничный концерт и фуршет.

"Национальные культурные общества как одна команда поддерживают друг друга и всегда участвуют в ежегодном концерте, который мы организовываем в честь этого праздника. В нем принимают участие жители республики вне зависимости от принадлежности к той или иной религиозной конфессии. На концерт приезжает и глава региона, чтобы лично поздравить православных с этим светлым праздником", — сказала ТАСС начальник отдела министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Мадина Барахоева.

Детская литургия и праздник в Русском театре

В Махачкале праздничные мероприятия пройдут 9 апреля в Русском театре, сообщили ТАСС в комитете по свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями Дагестана. «По сценарию праздника предусмотрена концертная программа с участием артистов самодеятельных и профессиональных творческих коллективов, фольклорных ансамблей, а также воспитанников воскресной школы», — сказал собеседник агентства.

В фойе театра пройдет выставка предметов декоративно-прикладного искусства и традиционных художественных промыслов, в ней примут участие представители Кизлярского, Тарумовского районов и городов Кизляр, Махачкала, Каспийск. Также в праздничном мероприятии будут участвовать представители правительства республики, религиозных и общественных объединений республики, учащихся школ и вузов.

В Ставропольском крае в этот день архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт возглавит детскую литургию в Никольском соборе Кисловодска. По обычаю, в празднике примут участие ученики Свято-Никольской православной классической гимназии, а также школьники Кисловодска, выбравшие для изучения основы православной культуры. Они исполнят все песнопения пасхального богослужения и примут участие в уставном крестном ходе вокруг собора.

Пасхальный фестиваль Гергиева

Празднование Пасхи продолжится всю следующую неделю. В рамках XVII Московского Пасхального фестиваля 10 апреля симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступит в Северной Осетии. В нем примет участие сын маэстро — Абисал Гергиев. Концерт пройдет во Владикавказе, в филиале Мариинского театра — Северо-Осетинской государственной филармонии.

Владикавказ стал одним из 169 российских городов, в которых оркестр под управлением Гергиева выступит с 8 апреля по 9 мая. Музыкантам предстоит проделать долгий путь — более 20 тыс. километров, такую возможность они получили благодаря специальному чартерному поезду Московского Пасхального фестиваля, который ежегодно доставляет музыкантов в самые отдаленные города страны.

Список иконы Божией Матери от монахов Святого Афона

В Светлую среду (11 апреля) в Успенский Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь в Ставропольском крае прибудет список иконы Божией Матери «Благодатная». Образ был написан по благословению архиепископа Феофилакта специально для монастыря братией обители Ксенофонт Святой Горы Афон, где хранится сама чудотворная икона.

До принесения на место постоянного пребывания икона посетила все церковные округа Пятигорской епархии. В этот день пройдет праздничная Божественная литургия и пасхальная трапеза для братии и паломников. Жители Пятигорска смогут приехать на праздник на специально организованном транспорте.

В Светлую субботу (14 апреля) архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершит великое освящение Свято-Троицкого храма села Спарта в Карачаево-Черкесии. Село Спарта — одно из первых мест расселения греческой диаспоры на территории Пятигорской епархии с конца XIX века.

Наряду с селом Хасаут-Греческое, Спарта является историческим местом для греческой общины не только Карачаево-Черкесии, но и Кавказских Минеральных Вод. Сельский храм начал строиться еще в конце ХХ века. Освящение храма станет историческим событием для всей греческой общины.