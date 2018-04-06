Ещё
Выходные с 76.ru: книжное обострение, танцевальные баттлы и пасхальные мастер-классы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выходные с 76.ru: книжное обострение, танцевальные баттлы и пасхальные мастер-классы 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Первые по-настоящему весенние выходные ждут нас в ближайшие субботу и воскресенье. Синоптики обещают пусть не солнечную, но тёплую погоду. А ещё нас ждёт праздник Пасхи и много интересных событий, о которых расскажем в этой афише.
Wild Wild Dance
Фестиваль, название которого переводится как «Дикие-дикие танцы», снова придёт в Ярославль и порадует зрителей крутыми баттлами танцоров. В это воскресенье состоятся финалы соревнований — как одиночных, так и постановочных номеров, которые обещают быть поразительными.
Когда: 8 апреля в 18:00. Где: концертно-зрелищный центр «Миллениум». Почем: 250 рублей.
Фестиваль танцев всегда проходит зрелищно
Книжное обострение
Весной оживает природа и обостряются эмоции у человека. Среди них и страсть к чтению. В Ярославле начался фестиваль «Книжное обострение», который стал выставкой-ярмаркой новинок и бестселлеров от ярославских и столичных издательств, а также букинистических редкостей.
Когда: до 15 апреля. Где: областная библиотека имени Некрасова, Свердлова, 25в. Вход свободный.
Пасхальные мастер-классы
Нарисуйте счастье и создайте очаровательного кролика своими руками, который станет игрушкой-ароматизатором для вашего дома. Два воскресных мастер-класса пройдут в Ярославле в это воскресенье.
Школа живописи: 8 апреля в 10:00, запись в личных сообщениях: @aya.metelica. Почём: 1000 рублей.
Рисовать может каждый
Создаём свою игрушку: 8 апреля в 13:00, улица Панина, 12в (2 этаж). Почём: 500 рублей.
Создайте свою аромаигрушку
Пасхальная битва
Проведите эту Пасху с семьей, пробуя ароматные куличи и сражаясь на пасхальных яйцах. За лучшую битву обещают призы. Семейное воскресенье устроит ресторан «Джузеппе».
Когда: 8 апреля с 12:00 до 16:00. Где: ресторан «Джузеппе».
Воскресенье — день, который будет здорово провести с семьёй
Экскурсия по Ярославлю и дегустация кофе
Экскурсию-прогулку устраивает торговый центр «Аура». Вместе с профессиональным гидом в эту субботу вы узнаете историю «золотого века» Ярославля. А завершится прогулка дегустацией кофе в Starbucks.
Когда: 7 апреля в 13:00. Где: начало от улицы Кедрова, 1. Почём: бесплатно.
Тёплые выходные — повод для прогулки
76.ru: последние новости
Скалодромы и фонтаны: в Ярославле переписали правила благоустройства дворов Ярославцы на 9 Мая соберут подарки одиноким ветеранам «Выздоравливай, зайчик»: мать, сожитель которой избил до комы её дочь, снялась в телешоу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием99
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение