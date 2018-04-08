Стало известно, как украсят Ростов к 9 мая

Стало известно, как Ростов-на-Дону будут украшать к 73-ей годовщине со дня Великой Победы. Будут размещены панно на фасадах зданий, вертикальные растяжки, подвесы, а также флажные конструкции на опорах электротранспорта. В частности, панно будут размещены на зданиях Речного вокзала, Дома творчества детей и молодежи, театра имени М. Горького. Кроме того, на площадях Гагарина и Энергетиков появятся вертикальные растяжки, а рядом с Театральной площадью на столбах электротранспорта установят флаги. Как следует из материалов конкурсной документации, опубликованной на портале госзакупок, на эти цели из муниципального бюджета выделено 1,7 млн руб. a Напомним, ранее стало известно, что салют на 9 мая будет длиться по меньшей мере 9 минут. За это время зрители смогут увидеть залпы 1000 салютных установок, в том числе «Красной мины», «Зеленого пиона», «Золотой короны» и «Серебряной астры».