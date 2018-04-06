В Саракташе прошел второй фестиваль пухового платка

5 апреля в Саракташе, который признан негласной столицей пуховязания в Оренбургской области, прошел второй фестиваль «Шальтуй». Свои экспозиции из платков и паутинок ручного вязания представят рукодельницы из Саракташского, Кувандыкского, Переволоцкого Оренбургского районов, а также из Орска.

Год назад в Саракташе положили начало традиции в первый четверг апреля собираться и представлять на суд жюри платки, связанные в разных территориях, из которых выбирают лучшие. На фестивале свои работы представляют как опытные мастерицы, которые держат в руках спицы по несколько десятилетий, так и совсем юные рукодельницы. Так, в Никитинской средней школе Саракташского района уроки по вязанию платка входят в расписание занятий. Там оренбургским промыслом начинают заниматься все ученики средней и старшей школы. К слову, их работы, среди которых и творчество мальчиков, можно было увидеть на представленной экспозиции. На выставку пуховницы привезли как настоящие прозведения искусства с вывязанными лебедями, храмами и мечетями, так и вполне традиционные паутинки, которые туту же раскупали посетители праздника.

— Года три назад в моду вошли платки с бисером, — рассказывает о нововведениях пуховязальщица с 20-летним стажем Светлана Бахматова. — Сейчас они тоже популярны, но уже не так.

Рукодельницы рассказали, что покупают козий пух с местных подворий, сами его моют и вычесывают, а потом прядут. Электрические прялки у них не в почете — говорят, рвут нитки, поэтому пряжу получают по старинке при помощи веретена. На изготовление одного платка или палантина может уйти от двух недель до нескольких месяцев в зависимости от размера и сложности узора. К слову, все желающие могли сами попробовать прясть пух, а также научиться азам вязания оренбургского платка на мастер-классах, прошедших на фестивале.