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В филармонии Самары выступит американская блюзовая группа Mama's Bad Boys
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В филармонии Самары выступит американская блюзовая группа Mama's Bad Boys 

АиФ-Самара 38 минут назад
Фото: АиФ-Самара
23 мая 2018 года, в среду, в 19:00, в концертном зале Самарской государственной филармонии выступит американская блюзовая группа Mama s Bad Boys, сообщает министерство культуры Самарской области.
Американские блюзовые гиганты Ламар «Кинг Би» Чейс и Отис Рахим Хорнсби пока не планируют становиться живыми легендами, хотя их заслуги и возраст давно дают им полное право почивать на лаврах. Американская блюзовая группа Mama s Bad Boys (также известная как Lamar Chase Band) возвращается в Россию после пятилетнего перерыва.
В нынешнем виде группа существует с 1990 года. Ее лидер, известный гитарист, вокалист и композитор Ламар «Кинг Би» Чейс (Lamar «King Bee» Chase) в прошлом более 8 лет играл в группе легендарного Джона Ли Хукера и более 5 лет с таким гигантом блюза, как Лоуэлл Фалсон. Сотрудничал с музыкантами культовых групп Tower of Power, Sly & the Family Stone, Карлосом Сантаной, а также многими другими.
Не менее легендарная личность — бас-гитарист и вокалист Отис Рахим Хорнсби (Otis Rahim Hornesby), который долгое время колесил по Соединенным Штатам, гастролируя с такими звёздами, как Филлис Хаймэн, Джимми Рид и великой джазовой певицей Нэнси Уилсон. В 1989 году Отис перебрался в Голландию, где и познакомился с Ламаром, образовав группу Mamas Bad Boys.
В качестве барабанщика горячие американские парни выбрали голландского музыканта с русскими корнями Анатолия «Атомика» Cмирнова, который с 1990-х годов живет в Голландии. Результатом плодотворного многолетнего сотрудничества и непрекращающихся интенсивных гастролей по всему миру стал собственный исполнительский стиль, участниками трио названный не иначе, как «фанки рокин блюз».
Группа несколько раз посещала Россию в 2008, 2010 и 2013 годах. Ламар «Кинг Би» Чейс признается, что соскучился по русской публике и уже готовится к новому турне!
Программа:
Сплав блюза, фанка, джаза и рока, преподнесённый в жёсткой, «чёрной» манере.
Исполнители:
Группа Mama s Bad Boys:
Ламар «Кинг Би» Чейс (Lamar «King Bee» Chase) — гитара, вокал
Рахим Хорнсби (Otis Rahim Hornesby) — бас-гитара, вокал
Анатолий Смирнов (Tolik Smirnoff) — барабаны, бэк-вокал
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