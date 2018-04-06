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В одном из детских садов Кузьминок прошла тематическая неделя «Пасхальный перезвон»
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В одном из детских садов Кузьминок прошла тематическая неделя «Пасхальный перезвон» 

Управа района Кузьминки 27 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В старших группах «АБВГДЕЙКА» и «Одуванчики» здания № 6 «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» района Кузьминки прошла тематическая неделя «Пасхальный перезвон».
— Дети ознакомились с историей праздника, с разными видами росписи пасхальных яиц и пасхальными играми. Они с удовольствием рисовали веточки вербы, выполнили аппликацию «Пасхальный кулич», создали объемную поделку «Пасхальное яичко», — отметил педагог школы.
Завершилась Неделя выставкой поделок и рисунков «Великий праздник — Пасха». (вт)
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