В одном из детских садов Кузьминок прошла тематическая неделя «Пасхальный перезвон»

В старших группах «АБВГДЕЙКА» и «Одуванчики» здания № 6 «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» района Кузьминки прошла тематическая неделя «Пасхальный перезвон».

— Дети ознакомились с историей праздника, с разными видами росписи пасхальных яиц и пасхальными играми. Они с удовольствием рисовали веточки вербы, выполнили аппликацию «Пасхальный кулич», создали объемную поделку «Пасхальное яичко», — отметил педагог школы.

Завершилась Неделя выставкой поделок и рисунков «Великий праздник — Пасха». (вт)