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Эдгард Запашный станет ведущим циркового фестиваля в Петербурге
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Эдгард Запашный станет ведущим циркового фестиваля в Петербурге 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ведущим Международного циркового фестиваля, который впервые пройдет в Санкт-Петербурге этой весной, станет Народный артист России Эдгард Запашный, а в программе форума примут участие выдающиеся артисты из Бельгии, Германии, Португалии и других стран, сообщает пресс-служба компании «Росгосцирк».
Международный цирковой фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге. Проведение конкурсной программы запланировано на 24 и 25 мая. Затем, 26 мая состоится гала-представление, а 27 мая — заключительное гала-представление с награждением победителей. Конкурс объединит артистов из Бельгии, Германии, Португалии, США, Китая, России и других стран.
"Зрители смогут восхититься икарийскими играми, фокусами Кевина Джеймса, невероятными акробатическими трюками артистов из Китая и Кореи, а также посмеяться над клоунскими репризами Хуш-Ма-Хуша и трио «Без Носков». Ведущим фестиваля выступит народный артист России Эдгард Запашный", — говорится в сообщении пресс-службы.
В «Росгосцирке» уточнили, что в заключительный день фестиваля, который приходится на празднование Дня города, цирковые слоны в сопровождении участников конкурса колонной проследуют по центру Санкт-Петербурга.
Главным призом конкурса станет статуэтка «Золотой Гаэтано», названная так в честь основателя Санкт-Петербургского цирка Гаэтано Чинизелли.
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