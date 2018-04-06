На всю голову: 10 фильмов о сектах и сектантах

Волнительно кино о запретном, закрытом и неизвестном.

Марта, Марси Мэй, Марлен

Марта, Марси Мэй, Марлен

Марта сбежала из секты и поселилась у старшей сестры и её мужа, с которыми давно не виделась. Она старается снова социализироваться, но прошлое не отпускает и заставляет жить воспоминаниями. Великолепная актерская игра Элизабет Олсен.

Дети кукурузы

Дети кукурузы

Культовый хоррор о детишках, которые еще не доросли до совершеннолетия, но уже развились в истинных религиозных фанатиков. Экранизация романа Стивена Кинга.

Мастер

Мастер

Вернувшийся с войны моряк никак не может найти себе место в мирной жизни, меняет работы и прибухивает, пока не знакомится с харизматичным создателем религиозной секты. К всеобщему удивлению, недоброжелательный люмпен становится правой рукой и ближайшим другом лидера. Но чем дальше распространяется вера, тем чаще бывший бродяга задается вопросом о том, кто его наставник на самом деле. И это вопрос, ответ на который лучше не знать…

Плетеный человек

Плетеный человек

Эдвард Маюлис — бывший полицейский, получивший письмо от своей давней подруги. В нем она просит его найти ее пропавшую дочь. В ходе расследования Эдвард попадает на странный остров, где обнаруживает, что пропажа ребенка связана со загадочным культом, который проповедуют его жители. Непонятные символы и пугающие обряды приведут его к страшному открытию.

Таинственный лес Таинственный лес Деревня Ковингтон стоит среди глухого и непролазного леса, в котором обитают жуткие существа, чьи имена не называют. Красный цвет — главный магнит для загадочных тварей, и он в деревне строго запрещен. Но однажды Ной Перси принесет из леса ягоды… Фильм от мастера неожиданных концовок, М. Найта Шьямалана.

Жатва

Жатва

Когда-то Кэтрин Уинтер была религиозной христианкой, а теперь она верит только в науку и с напарником разоблачает «чудеса» по всему миру. Их новое дело: городок Хейвен, жители которого уверены, что на их ниспосланы десять казней египетских. В главных ролях Хилари Суэнк и Идрис Эльба.

Американский юноша Ричард отправляется путешествовать в Таиланд и в дешевом отеле знакомится с человеком, который рассказал ему про скрытое от всех место, где живет счастливая коммуна, и дал карту с маршрутом до этого рая. Ричард берет двух попутчиков и отправляется в путь.

Мученицы

Мученицы

Маленькая девочка Люси пропала пропала почти год назад, а теперь обнаружена на проселочной дороге. Ребенок в глубочайшем шоке и не может рассказать, где был все это время, но полиция быстро находит заброшенную скотобойню. На измученном теле девочки нет следов сексуального насилия, с ней случилось что-то еще более жуткое и дикое. Люси вырастет, но не забудет того, что с ней делали… Мы предупреждаем вас, что этот мощный фильм наполнен насилием, кровью и адом, и если у вас нервы не как канаты, способные удержать пароход у причала, воздержитесь от просмотра.

Колония Дигнидад

Колония Дигнидад

Фотограф Даниэль попадает в колонию на территории Чили, а его девушка, стюардесса Лена, проникает туда, чтобы спасти любимого. На закрытой вилле Бавьера они сталкиваются с пытками, жестокостью и беглыми фашистами, которые правят этой территорией. Лента снята по реальным событиям, происходившим на протяжении многих лет во второй половине двадцатого века.

Ребенок Розмари

Ребенок Розмари

Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхауз переезжают в новую квартиру, расположенную в роскошном старинном доме в Нью-Йорке, и знакомятся с шумными соседями, которые все время навязываются им в друзья. Однажды у Розмари случилось видение, будто её муж превратился в дьявола и изнасиловал её. Через несколько дней она узнает, что беременна, а цепочка странных событий наталкивает Розмари на мысль, что их соседи — последователи сатанинского культа…