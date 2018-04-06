Интересные факты про мультфильмы

6 апреля отмечается Всемирный день мультфильмов. В 1906 году художник-карикатурист Джеймс Блэктон выпустил первый мультфильм «Комические фазы смешных лиц», который положил начало анимации. Анимация — «animation» — в переводе с латинского означает «одушевление».

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Рейтинг фильмов о супергероях

Появление кинематографа открыло новые возможности для развития мультипликации. С тех пор мультфильмы стали одним из самых популярных жанров кинематографа. Различают несколько видов мультипликации: пластилиновая, рисованная, песочная. В XXI веке большинство мультфильмов создают с помощью компьютерных программ.

Первые мультфильмы — рисованные от руки пантомимы продолжительностью до 15 минут. Расцветом мировой мультипликации считаются 50-ые годы XX века. Крупнейшая отечественная студия по производству мультфильмов «Союзмультфильм». Киностудия была создана в 1936 году в Москве.

«Союзмультфильм» выпустил более 1500 мультфильмов. Многие мультфильмы вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики. Среди самых известных: «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Бременские музыканты». Мультсериал про Зайца и Волка считают самым лучшим 42% зрителей. Сегодня в анимационной отрасли в России работают около 3 тысяч человек. Ежегодно на российском рынке выпускается 60-70 часов анимации.

Напомним, «МИР 24» проводит опрос на тему того, какие мультфильмы вы бы назвали национальным культурным достоянием.

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