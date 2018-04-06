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Подопечные центра соцобслуживания «Жулебино» побывали в Конном дворе князей Голицыных
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Подопечные центра соцобслуживания «Жулебино» побывали в Конном дворе князей Голицыных 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Первым событием начавшихся каникул для посещающих детское отделение центра «Жулебино» стала экскурсия «Моя любимая лошадь», которая прошла в усадьбе Голицыных «Влахернское-Кузьминки».
Дети совершили путешествие в XIX век, на Конный двор князей Голицыных. Они узнали о назначении хозяйственных помещений, об обязанностях приказчика, конюха и других работниках двора. Во время экскурсии школьников познакомили с историей Конного двора усадьбы и его владельцев. Дети также осмотрели исторические средства передвижения XIX—XX вв. и познакомились с различными породами лошадей: Орловским рысаком по кличке Метель, меринами ганноверской породы Златогривым и клеппером Кумир, с жеребцом Беркутом алтайский породы вороно-губарой масти и забавным пони по кличке Кекс.
В завершение экскурсии ребята приняли участие в мастер-классе, во время которого научились складывать фигурку лошади из бумаги в технике оригами. (вт)
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