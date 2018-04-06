Челябинская область присоединится к всемирному дню здоровья

В эту субботу в Челябинской области будет дан старт акции «Здоровый апрель», посвященной проведению Всемирного дня здоровья. На протяжении месяца в регионе будут проходить спортивные мероприятия, круглые столы и занятия в школах, направленные на обсуждение составляющих здорового образа жизни.

7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации Здравоохранения , основной принцип которого заключается в том, что все люди должны иметь возможность для реализации своего права на обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья. В честь этой юбилейной годовщины Всемирный День Здоровья 2018 года посвящён тематике всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) и проводится под девизом «Здоровье для всех». Цель этого праздника — привлечь внимание к вопросам рисков для здоровья населения и предпринять меры по их устранению.

«В Челябинской области акция объединит не только врачей, но и движение волонтеров-медиков. На протяжении месяца в образовательных организациях региона будут проводится специальные лекции о здоровом образе жизни, брейн-ринги для учащихся, а также спортивные состязания и флешмобы», — рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Также, по словам организаторов, в Челябинске, на площади Революции, в скором времени начнет свою работу профилактическая площадка «Территория здоровья», на которой все желающие смогут пройти целый ряд обследований и получить консультации врачей, но из-за погодных условий работа площадки переносится на май.