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Жители Выхина-Жулебина изучили технику акварели
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Жители Выхина-Жулебина изучили технику акварели 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Жители района Выхино-Жулебино, желающие изучить технику акварели, сумели прикоснуться к этому волшебному явлению — цветению сакуры. При помощи кистей и красок они попытались выразить свое неповторимое видение этого природного явления. Прекрасные нежно-розовые ветви сакуры расцвели на бумаге при помощи талантливых руководителей ИЗО.
Возможность прикоснуться к волшебству живописи теперь представилась пожилым людям на уроках рисования в школе искусств имени Балакирева, которые проходят по вторникам с 12.00 до 13.30. Записаться на занятия можно по адресу: Рязанский проспект, д. 64, корп. 2. (вт)
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