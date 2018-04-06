Жители Выхина-Жулебина изучили технику акварели

Жители района Выхино-Жулебино, желающие изучить технику акварели, сумели прикоснуться к этому волшебному явлению — цветению сакуры. При помощи кистей и красок они попытались выразить свое неповторимое видение этого природного явления. Прекрасные нежно-розовые ветви сакуры расцвели на бумаге при помощи талантливых руководителей ИЗО.

Возможность прикоснуться к волшебству живописи теперь представилась пожилым людям на уроках рисования в школе искусств имени Балакирева, которые проходят по вторникам с 12.00 до 13.30. Записаться на занятия можно по адресу: Рязанский проспект, д. 64, корп. 2. (вт)