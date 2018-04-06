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Субботник вблизи Савеловского пройдет с музыкой
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Субботник вблизи Савеловского пройдет с музыкой 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Участники субботника, который пройдет в Петровском парке вблизи Савеловского района 14 апреля, смогут угоститься на полевой кухне и послушать бодрую музыку. Об этом рассказал руководитель ГКУ «Дирекция ЖКХиБ САО» Сергей Черепанов. Активистов будут ждать к 9.00.
— Окружной субботник 14 апреля пройдет на территории Петровского парка. Планируется, что в нем примут активное участие жители САО, в том числе студенты, сотрудники различных организаций, — поделился Черепанов.
Кроме того, все желающие смогут ознакомиться с проектом благоустройства парка, которое проведут в 2019 году: к субботнику будет подготовлена специальная экспозиция. (мю)
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