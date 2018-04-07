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В Краснодаре пройдет семейный конкурс «Парад колясок»
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В Краснодаре пройдет семейный конкурс «Парад колясок» 

АиФ — Юг 59 минут назад
Фото: АиФ – Юг
«Парад колясок», семейный конкурс, организованный МЧС, пройдет в Краснодаре, сообщает сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Родители и их дети принимут участие в параде, где представят свои дизайнерские решения в оформлении колясок и других детских транспортных средств (самокатов, велосипедов, машинок) 30 апреля.
По итогам определятся победители, представившие самый креативно украшенный детский экипаж.
Участникам конкурса предстоит оформить детскую коляску в соответствии с пожарной тематикой, используя любые технологии и дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению коляски и не предоставляющие опасности для окружающих. Победители, которых определят члены жюри, получат ценные подарки.
Заявку на участие в параде необходимо прислать до 26 апреля на электронную почту mchs-press23@yandex.ru с пометкой «Парад колясок».
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