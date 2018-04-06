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Сергей Лазарев высоко оценил шансы Беларуси на «Евровидении»
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Сергей Лазарев высоко оценил шансы Беларуси на «Евровидении» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российский певец и телеведущий Сергей Лазарев, сейчас находящийся на репетиции в Минске, в рамках пресс-конференции очень высоко оценил шансы Беларуси попасть в тройку победителей конкурса «Евровидение-2018», передает БЕЛТА.
— А может, даже занять место повыше — это будет зависеть от номера и от того, насколько будет готов морально исполнитель ALEKSEEV, — отметил 35-летний артист.
Он выразил надежду, что «подводные течения, которые могут присутствовать на различных конкурсах», не помешают представителю Беларуси.
— А самому певцу желаю хорошо выступить, желаю хорошего звука и не волноваться. Знаю его лично, наблюдал его становление, поэтому считаю, что ALEKSEEV — очень хорошая кандидатура, — заключил Сергей Лазарев.
Между тем сам Лазарев готовится к мировой премьере своего нового шоу «N-Tур», которая назначена в Минске на 10 апреля. В рамках большого концерта планируется живое исполнение 25 песен. Известно, что в одном из эпизодов шоу Лазарев предстанет в образе великого Гэтсби.
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