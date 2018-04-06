Валерий Радаев помог отстоять детскую больницу 

Глава региона вмешался в ситуацию с планировавшимся закрытием отделения гнойной хирургии для детей.
Напомним, в социальных сетях сотрудники отделения Клинической Больницы им. Миротворцева СГМУ (3 советская) сообщили о планах по закрытию с 1 июня 2018. Медикам объяснили, что отделение будет закрыто «в целях повышения эффективности работы коечного фонда, выполнения целевых показателей клинических подразделений СГМУ».
В пятницу 6 апреля стало известно, что вопросы, связанные с объемами оказания медицинской помощи и ее финансовым обеспечением полностью сняты. Руководство области в лице Валерия Радаева взяло вопрос на свой контроль. Позиция Радаева однозначна: пациенты не должны испытывать каких-либо неудобств.
Фото: Михаил Егоров