Валерий Радаев помог отстоять детскую больницу

Глава региона вмешался в ситуацию с планировавшимся закрытием отделения гнойной хирургии для детей.

Напомним, в социальных сетях сотрудники отделения Клинической Больницы им. Миротворцева СГМУ (3 советская) сообщили о планах по закрытию с 1 июня 2018. Медикам объяснили, что отделение будет закрыто «в целях повышения эффективности работы коечного фонда, выполнения целевых показателей клинических подразделений СГМУ».