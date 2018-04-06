Профессиональный историк и экскурсовод провела лекцию о Чертанове в «Центре культуры и спорта»

Профессиональный историк и экскурсовод Елена Солдатова прочитала лекцию «Чертаново историческое» в «Центре культуры и спорта» в четверг, 5 апреля. О том, чем запомнилось мероприятие, и какие вопросы больше интересовали слушателей, редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» рассказала художественный руководитель Анна Абрамова.

— На лекции собрались любители-краеведы, причем не только из Чертанова Северного, но и из соседних районов. Сначала Елена Солдатова рассказала общую историю Чертанова, повествование свое сопровождала фотографиями. Местных жителей больше всего заинтересовал вопрос о том, откуда пошло вообще название района. Елена привела три наиболее популярные версии: от имени владельца этих земель — Чета, то есть территория называлась «четановской»; от названия реки Чертановки, которая разделяла два имения; от имени первого жителя. Оказывается, название поселения Чертаново впервые было упомянуто в летописи 17-ого века. Меня лично больше всего поразили фотографии, на которых можно было проследить, как изменился ландшафт, насколько быстро застраивалась территория. Например, в 70-е годы на месте, где сейчас стоит здание местной управы, был небольшой яблоневый сад. Елена также рассказала, где протекает река Чертановка. Отмечу, что несмотря на изменения, Чертаново все равно остается очень зеленым, в отличие от других районов Москвы. Он очень живой. И лекция действительно заинтересовала людей, — поделилась Анна Абрамова.

Елена Солдатова также представила подготовленные сценарии экскурсий, которые планируется провести по территории района Чертаново Северное.

Отметим, что в конце апреля состоится еще одна лекция о Чертанове, только уже с православной точки зрения.

Фото: «Центр культуры и спорта»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/06/39592/