Ещё
Профессиональный историк и экскурсовод провела лекцию о Чертанове в «Центре культуры и спорта»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Профессиональный историк и экскурсовод провела лекцию о Чертанове в «Центре культуры и спорта» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 51 минуту назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Профессиональный историк и экскурсовод Елена Солдатова прочитала лекцию «Чертаново историческое» в «Центре культуры и спорта» в четверг, 5 апреля. О том, чем запомнилось мероприятие, и какие вопросы больше интересовали слушателей, редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» рассказала художественный руководитель Анна Абрамова.
— На лекции собрались любители-краеведы, причем не только из Чертанова Северного, но и из соседних районов. Сначала Елена Солдатова рассказала общую историю Чертанова, повествование свое сопровождала фотографиями. Местных жителей больше всего заинтересовал вопрос о том, откуда пошло вообще название района. Елена привела три наиболее популярные версии: от имени владельца этих земель — Чета, то есть территория называлась «четановской»; от названия реки Чертановки, которая разделяла два имения; от имени первого жителя. Оказывается, название поселения Чертаново впервые было упомянуто в летописи 17-ого века. Меня лично больше всего поразили фотографии, на которых можно было проследить, как изменился ландшафт, насколько быстро застраивалась территория. Например, в 70-е годы на месте, где сейчас стоит здание местной управы, был небольшой яблоневый сад. Елена также рассказала, где протекает река Чертановка. Отмечу, что несмотря на изменения, Чертаново все равно остается очень зеленым, в отличие от других районов Москвы. Он очень живой. И лекция действительно заинтересовала людей, — поделилась Анна Абрамова.
Елена Солдатова также представила подготовленные сценарии экскурсий, которые планируется провести по территории района Чертаново Северное.
Отметим, что в конце апреля состоится еще одна лекция о Чертанове, только уже с православной точки зрения.
Фото: «Центр культуры и спорта»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/06/39592/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Стартует регистрация на участие в «Тотальном диктанте» В Выставочном зале «Центра культуры и спорта» состоится лекция «Чертаново историческое» Центр досуга и спорта «Энергия.RU» организует традиционный фестиваль патриотической песни
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покровские ворота»: что стало с актерами
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием100
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение