Какой народ на самом деле изобрел водку

Многие считают, что водка — исконно русский напиток. Однако это — всего лишь миф. Так кто же на самом деле ее изобрел?

Откуда пришло название?

Сам термин «водка» пришел из польского языка — а слово «wodka» в свою очередь образовалось от слова, означающего воду, причем то ли от общеславянского «woda», то ли от латинского «aqua vitae» (живая вода). В русский же язык термин пришел предположительно в XVII веке — а в 1751 году даже был замечен в указе Елизаветы I «Кому дозволено иметь кубы для двоения водок». Но только в XIX веке слово приобрело его современное значение — то есть «раствор очищенного этанола в воде».

Кто изобрел первую водку?

Первый прототип водки был придуман в XI веке персидским врачом Ар-Рази. Путем перегонки он выделил этаноловый спирт и тем самым заложил основу для изготовления алкогольного напитка. Правда, спирт этот арабы использовали исключительно в медицинских и косметических целях.

Как таковую же водку изобрели именно поляки. В Польше водку или, как ее тогда называли, хлебное вино начали изготавливать в конце средневекового периода в качестве лекарства. Причем право на ее производство и продажу имели все взрослые граждане государства. Но в XVI веке Иван Грозный создал первую государственную монополию на изготовление водки, отдав это право боярам. А уже в советское время автор кулинарных книг Вильям Похлебкин написал по заказу государства труд «История водки», в котором приводил абсолютно ложную версию создания напитка. Так, он утверждает, что водка — московское изобретение времен Золотой Орды, и делает это с полным отсутствием сколько-нибудь убедительных доказательств. Тем не менее, миф прижился, и сейчас многие убеждены, что водка была придумана русскими.

Как появилась современная водка?

Дмитрий Менделеев , кстати, вопреки сложившемуся мифу водку тоже не изобретал. Диссертация «О соединении спирта с водой» действительно была написана им, но на этом его роль в создании популярного ныне напитка заканчивается. Установленные сейчас в качестве норматива 40% крепости — результат вовсе не работы Менделеева, а округления существовавшего на тот момент значения крепости в 38% (то есть так называемого «полугара»).

В результате же Технической революции XIX века технология производства спирта значительно упростилась, и водка стала изготавливаться в больших количествах. Тогда-то и была вновь введена монополия на ее производство — и чистую водку, отличавшуюся от существовавшей только отсутствием различных примесей, было поручено «изобрести» специально созданному Техническому комитету.