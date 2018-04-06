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Она помогала по-новому увидеть мир: не стало Ирины Токмаковой
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Она помогала по-новому увидеть мир: не стало Ирины Токмаковой 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Алиса в стране чудес, Питер Пэн, Винни-Пух и Муми-тролль: миллионы детей в нашей стране познакомились с ними благодаря писателю, поэту и переводчику Ирине Токмаковой. Накануне ее не стало. Как писательница пришла в детскую литературу и что успела сделать для самого взыскательного читателя?
— Ах, до чего ж веселый гусь! Спляшем, Пэгги, спляшем!
Куплеты о Пэгги и ее веселом зверинце вот уже сорок лет поют и на концертах, и на уроках музыки по всей стране. Шотландские частушки впервые на русский перевела именно она — Ирина Токмакова. Профессиональный лингвист, с блеском закончившая МГУ, детским писателем стала случайно.
"Самая первая моя книжечка была переводная, это были шведские народные песенки", — рассказывала она сама.
Книжку песенок, подаренную коллегой-шведом, Ирина перевела для сына, но ее муж, известный иллюстратор Лев Токмаков, настоял на том, чтобы отнести ее в издательство. А там попросили перевести еще.
— Жаль, что в речке на воде нет следов твоих нигде. Только темень, только тишь, рыбка, рыбка, где ты спишь?
Ирина то переводила с любимых шведского и шотландского, то писала сама. Простые, легкие и добрые рифмы разошлись по детским садам и начальным школам.
Но самые известные произведения Токмаковой — в прозе. Повести «Аля, Кляксич и буква А» и «Может, нуль не виноват» среди родителей первоклашек до сих пор считаются бестселлерами. Говоря на языке детей, без дидактизма и назиданий книги пробуждают интерес к математике и грамматике.
Ее прозаические переводы имели еще больший успех. Благодаря Токмаковой советские дети познакомились с мистером Кротом и мистером Барсуком — героями книги «Ветер в ивах» шотландского писателя Кеннета Грэма. А перевод книги про Питера Пэна и остров Нетинебудет стал самым популярным в стране.
За вклад в детскую литературу Ирина Токмакова была удостоена премии имени Александра Грина. В последние годы она много работала, заново перевела повесть Астрид Лингрен «Мио, мой Мио». Скончалась писательница на 90-м году жизни.
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