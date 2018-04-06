Лекцию на тему экологии прочтут в Первомайском

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В библиотеке Дома культуры «Ильичевка» поселения Первомайское 21 апреля пройдет мероприятие, посвященное Дню Земли.

— Мы подготовили для гостей нашего учреждения интересную и разнообразную программу. На мероприятии «Планета Земля» юные жители поселения Первомайское прослушают лекцию об экологии и о том, какой вред человечество ей наносит, — рассказала сотрудница библиотеки ДК «Ильичевка» Наталья Половова.

Она добавила, что юные гости мероприятия смогут принять участие в викторинах и конкурсах. Кроме этого, все желающие посмотрят документальный фильм о планете Земля.