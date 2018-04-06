Ещё
Активисты «Молодой гвардии» провели зарядку для студентов Луховицкого авиационного техникума
Далее:
Читайте также:
Ещё

Активисты «Молодой гвардии» провели зарядку для студентов Луховицкого авиационного техникума 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Представители общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провели физзарядку для студентов Луховицкого авиационного техникума шестого апреля. Событие было приурочено ко Всемирному дню здоровья.
Впечатления замечательные. Спасибо молодогвардейцам за отличную зарядку. Учащиеся нашего техникума со спортом на «ты». Мы не только сами проводим всевозможные турниры, но и всегда откликаемся на приглашения
— Дарья Махонина, заместитель директора техникума по  учебно-воспитательной
работе.
Она отметила, что недавно волейбольная команда техникума заняла первое место в зональных соревнованиях в Воскресенске. После победы команда отправится в Серпухов играть на уровне всего Подмосковья.
Руководитель местного отделения МГЕР Александр Толмачев рассказал, что подобные зарядки проводятся в Луховицах с 2011 года. Помимо этого, активисты движения по возможности организовывают и другие спортивные мероприятия.
Каждый год накануне Всемирного дня здоровья начинаем так называемый спортивный марафон, куда входят не только зарядки, но пробежки, соревнования по дворовым видам спорта. Помимо этого работаем по обращениям жителей, которые просят благоустроить ту или иную спортплощадку
— Александр Толмачев.
360tv.ru: последние новости
Открытие поискового сезона, вахта памяти и квест‐игра пройдут 6 апреля В Котельниках пройдет Единый день ГТО Антон Табаков станет голосом кота Матроскина в новом «Простоквашино»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не прошло и месяца: Табакову быстро нашли замену27
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием102
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение