Активисты «Молодой гвардии» провели зарядку для студентов Луховицкого авиационного техникума

Представители общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провели физзарядку для студентов Луховицкого авиационного техникума шестого апреля. Событие было приурочено ко Всемирному дню здоровья.

Впечатления замечательные. Спасибо молодогвардейцам за отличную зарядку. Учащиеся нашего техникума со спортом на «ты». Мы не только сами проводим всевозможные турниры, но и всегда откликаемся на приглашения

— Дарья Махонина, заместитель директора техникума по учебно-воспитательной

работе.

Она отметила, что недавно волейбольная команда техникума заняла первое место в зональных соревнованиях в Воскресенске. После победы команда отправится в Серпухов играть на уровне всего Подмосковья.

Руководитель местного отделения МГЕР Александр Толмачев рассказал, что подобные зарядки проводятся в Луховицах с 2011 года. Помимо этого, активисты движения по возможности организовывают и другие спортивные мероприятия.

Каждый год накануне Всемирного дня здоровья начинаем так называемый спортивный марафон, куда входят не только зарядки, но пробежки, соревнования по дворовым видам спорта. Помимо этого работаем по обращениям жителей, которые просят благоустроить ту или иную спортплощадку

— Александр Толмачев.