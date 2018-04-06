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Российский экспортный центр впервые поддержит Российско-Китайское ЭКСПО
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Российский экспортный центр впервые поддержит Российско-Китайское ЭКСПО 

ТАСС 26 минут назад
Фото: ТАСС
С 9 по 12 июля 2018 года в г. Екатеринбурге пройдет Пятое Российско-Китайское ЭКСПО, крупнейшая торгово-экономическая выставка национального уровня. Организаторами выступают Министерство экономического развития Российской Федерации, Минпромторг России и Министерство коммерции КНР.
Российско-Китайское ЭКСПО — торгово-экономическая площадка для презентации потенциала промышленных компаний двух стран. Выставка проводится ежегодно с очередностью города проведения Екатеринбург/Харбин. Впервые в России выставка прошла в 2016 году. На ней было представлено порядка 250 российских и китайских предприятий из таких отраслей, как машиностроение, автоматизация, медицинское производство, транспортная инфраструктура и другие. В рамках программы мероприятий состоялось 18 отраслевых форумов.
Впервые Российско-Китайское ЭКСПО пройдет при поддержке Российского Экспортного Центра (РЭЦ). Выставка включена в перечень мероприятий, расходы на участие в котором частично компенсируются со стороны государства.
Подробную информацию об условиях и требованиях к подаче заявки на участие в мероприятии можно получить на сайте РЭЦ.
К участию приглашаются российские компании.
Подробнее об условиях участия для российских компаний — по телефону 8-800-700-82-31 или info@russiachinaexpo.ru  Контакты для направления заявок в адрес РЭЦ: Сницерева Александра Эл. почта: snitsereva@exportcenter.ru, bm@exportcenter.ru Тел. : +7 (495) 937-4747 (доб. 2194)
Срок подачи заявок — до 13 апреля 2018 года.
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