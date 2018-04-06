В югорской столице соберутся деятели культуры и искусства Югры

12-14 апреля в Ханты-Мансийске состоится 15-я Ассамблея деятелей культуры и искусства Югры.

Приглашенные эксперты встретятся на дискуссионных площадках для обмена опытом, решения актуальных задач и наполнения культурного пространства округа новыми идеями. Участники представят отчет о результатах и основных направлениях деятельности в сфере культуры в 2017 году, рассмотрят проблемы и перспективы развития народного творчества, развития детских школ искусств. Особое внимание будет уделено вопросам комплексной безопасности в учреждениях культуры.

Одной из главных тем мероприятия станет презентация собственных подходов к формированию туристической привлекательности с помощью культурных событий, а также будут представлены методы реабилитации и абилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры. Формат мероприятия предполагает подключение студий муниципальных образований в режиме он-лайн с помощью видеосвязи.

Также в программе запланировано награждение лучших деятелей культуры и культурно-досуговых учреждений округа. Кульминацией Ассамблеи станет окружной фольклорный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» в парке имени Бориса Лосева 14 апреля. Участники смогут посетить мастер-классы по традиционной культуре, народные игры, конкурсы и увидеть выступление фольклорных коллективов автономного округа.

Напомним, что с 2003 года Ассамблея собирает работников культуры Югры, которые объединяются для поиска новых путей развития культурной жизни региона.