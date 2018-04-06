«Криминальная звезда»: что стало с «идейным пионером» Сергеем Шевкуненко

Когда в 70-е годы на экраны вышли фильмы «Кортик» и «Бронзовая птица», снятые по произведениям известного писателя Анатолия Рыбакова , исполнитель главной роли «идейного пионера» Миши Полякова Сережа Шевкуненко в одночасье проснулся знаменитым. Никто и не подозревал, что через несколько лет он окажется на скамье подсудимых.

Мальчик из интеллигентной семьи

Сергей родился 20 ноября 1959 года в семье известного журналиста и писателя, директора Второго творческого объединения киностудии «Мосфильм» Юрия Шевкуненко. Увы, когда Сережа был совсем малышом, отец скончался от рака.

В четыре года мальчик научился бегло читать, в восемь — прочел совсем не детское произведение — «Сагу о Форсайтах» Голсуорси.

В то же время Сереже быстро удалось стать вожаком в компании мосфильмовских мальчишек. Сначала ему дали прозвище Шева — по фамилии, но быстро переделали его в Шефа. [С-BLOCK]

Мама, Полина Шевкуненко, работала на «Мосфильме» ассистентом режиссера. Когда 13-летнего сына за его многочисленные хулиганские выходки поставили на учет в детскую комнату милиции, она привела его на студию на кастинг. Сначала подростку дали небольшую роль посыльного в фильме «Пятьдесят на пятьдесят» (1972). А потом Анатолий Рыбаков, который был другом семьи, утвердил Сережу на главную роль в фильме Николая Калинина «Кортик».

Картина вышла на экраны в 1973 году. В 1974-м последовало продолжение — «Бронзовая птица». И там Сережа играл Мишу Полякова. Потом его пригласили в картину «Пропавшая экспедиция» (1975) на роль Мити.

Криминальный талант

Окончив восемь классов, Сергей не захотел учиться дальше. Мать устроила его помощником слесаря в механический цех киностудии. Но Сергей постоянно прогуливал, вступал в конфликты с коллегами и даже устраивал драки. Когда собрались снимать продолжение «Пропавшей экспедиции» — «Золотую речку», на роль его больше не пригласили — проблемный актер был никому не нужен.

В марте 1976-го он на год угодил за решетку за избиение случайного прохожего. Когда парень вышел на свободу, мать сумела устроить его осветителем на «Мосфильм». Но вскоре Сергей опять оказался за решеткой, совершив кражу из мосфильмовского буфета — компании не хватило выпивки и закуски. На этот раз ему дали четыре года. [С-BLOCK]

По отбытии наказания его взяли на прежнюю должность осветителя — только благодаря хлопотам актрисы Зои Федоровой , с которой они вместе снимались в «Кортике». В декабре 1981 года Федорову убили в собственной квартире. Шевкуненко допрашивала милиция, пытались выяснить, что он делал в день убийства. «Вы что, озверели?! Зоя Алексеевна была мне как мать!» — кричал Сергей. К счастью, против него так и не нашлось никаких улик.

Сниматься ему больше не предлагали. Зато буйным цветом цвел его криминальный талант. Шевкуненко начал заниматься квартирными кражами. Несколько раз попадал в тюрьму, где за ним закрепилась кличка Артист. После очередной отсидки вышел инвалидом второй группы — туберкулез… В Москву путь рецидивисту был заказан — пришлось уехать в Смоленск, где жили родственники. Полежав там в больнице и немного оклемавшись, Сергей неожиданно женился. Его избранницей стала юная красавица по имени Елена.

Но семейная жизнь и даже рождение ребенка не изменили бывшего зэка. В 1989 году его опять арестовали — на сей раз за хранение оружия. Дали год. Потом опять срок — три года — за хранение краденых икон…

Звезда и смерть

Пришли «лихие 90-е». Шевкуненко вновь вернулся в Москву, где занялся криминальной деятельностью, возглавив преступную группировку. Он занялся рэкетом, крышуя магазины в районе «Мосфильма». Еще одной его «специализацией» были махинации с жильем. «Бизнес» шел так успешно, что Сергей смог купить себе дорогой синий «Кадиллак»…

Поздно вечером 11 февраля 1995 года Шевкуненко в сопровождении двух охранников подъехал к своему дому на улице Пудовкина. Отпустив охрану, он вошел в подъезд. И тут из темноты выскочил киллер и выстрелил в Сергея. Попал в живот. [С-BLOCK]

Раненый, Шевкуненко, однако, успел вбежать в лифт. Ему удалось добраться до квартиры, но в спешке он забыл вынуть из замочной скважины ключи… Убийца поднялся следом по лестнице, ворвался в квартиру и выстрелил в вышедшую на шум Полину Васильевну… Увидев, что мать истекает кровью, Шевкуненко бросился к ней и получил две пули в голову… Преступление так и не было раскрыто. Было понятно, что криминальный авторитет просто перешел кому-то дорогу…

В 2004 году о Сергее Шевкуненко сняли документальный фильм «Криминальная звезда».