Музей истории «Дома с лилиями» открылся в Вологде

Сегодня в отреставрированном памятнике архитектуры регионального значения, знаменитом «Доме с лилиями», торжественно открылся музей, посвященный истории здания. Для посетителей, среди которых были и представители городских властей, провели первую экскурсию.

История дома купца Черноглазова, который находится по адресу Чернышевского, 17, весьма богата. Он был построен в конце XIX века, пережил множество исторических событий. В «Доме с лилиями», который получил свое название за искусный узор на входных дверях, в разное время располагались и трактир, и аптека, и различные партийные учреждения.

Посетителям расскажут о том, как строилось здание, о его первом владельце. Отдельной частью экскурсии является история современной реставрации дома. Она завершилась в сентябре 2016 года.

«Этот дом, как шкатулка с секретами. Раз за разом он открывал новые секреты. Например, большинство изразцов печи выполнены в стиле модерн, а медальон в центре — в духе барокко. Откуда смешение стилей? Возможно, это сделал художник на заводе, а может это идея самих хозяева дома. Сейчас остается только догадываться и признать, что эта печь не похожа ни на одну другую вологодскую печь этого времени», — рассказала экскурсовод Наталья Кильдюшова.

Экспонатами музея стали также найденные при реставрации вещи: монеты, маленькие стеклянные баночки, предположительно из-под лекарств, остатки старых газет, которыми когда-то были оклеены стены. Некоторые из них, датируемые началом ХХ века, напечатаны на немецком языке.

Вторую жизнь памятнику архитектуры дал предприниматель Герман Якимов. Он выкупил здание и отреставрировал его за свой счет. Реставраторы старались не только восстановить исторический облик дома, но и сохранить подлинный материал, из которого он был построен. Утерянные фрагменты воссоздавали по старым фотографиям. За высокий уровень реставрации в 2017 году дом купца Черноглазова получил премию «АРХИWOOD».

«Для нас это стало настоящим семейным делом. Я всегда мечтал создать, что-то интересное, запоминающееся. Но когда начиналась эта работа, то даже не представлял, каких сил и ресурсов она потребует. На это ушло несколько лет. И я очень рад, что у нас все получилось. Это невероятно интересно — погружаться в историю дома, а вместе с ним и в историю города. Чтобы и другие почувствовали эту атмосферу, я принял решение открыть здесь музей», — рассказал владелец «Дома с лилиями» Герман Якимов.

В торжественном открытии музея принял участие и Мэр города Сергей Воропанов . В приветственном слове он подчеркнул, что работа, которую проводит меценат, очень важна для города.

«Это яркий пример сотрудничества бизнеса и властей в деле сохранения объектов культурного наследия. Пример Германа Якимова показывает, что человек делает это не только для того, чтобы использовать старинное здание для предпринимательских целей, но и из любви к родному городу. Это пример истинного патриотизма. Чем больше будет таких людей, которые по своей собственной инициативе вкладывают средства в сохранение исторических памятников, тем больше у нас будет возможностей сохранять город таким, каким его знали наши предки», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Герман Якимов сейчас ведет реставрационные работы и в еще одном здании — доме купца Извозчикова на улице Чернышевского, 55. Там процесс находится в финальной стадии. Есть и другие примеры привлечения инвесторов к реставрации в Вологде памятников архитектуры.