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«Невероятная история о гигантской груше»: стоит ли смотреть мультфильм
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«Невероятная история о гигантской груше»: стоит ли смотреть мультфильм 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
4 апреля в кино вышел мультфильм со странным названием. Коротко рассказываем о том, что это, кто это и кому будем интересно.
Почему такое название?
Это экранизация одноименной книжки, так все вопросы к ее автору — Якобу Стриду. Вот только у него эта история коротенькая, емкая и милая, пусть и доведенная в своей наивности до абсурда. А здесь — целый большой мультфильм, и в таком воплощении вся несуразность сюжета вылезает на первый план.
Для кого этот мультик?
Для сааамых маленьких. Ребятам старше 6-ти (возрастной рейтинг у мультфильма именно такой) может показаться откровенно скучным. Нынешние шестилетки смотрят уже совсем другое кино, динамичное и раонзвитое.
А «Невероятная история о гигантской груше» — элементарная сказочка о морском путешествии из пункта «А» в «Б» и обратно. С чередой названных заранее «препятствий», которые все как один оказались простыми и бесконфликтными.
Как насчет юмора?
Все очень плоско и без туалетного юмора (спасибо!). В целом как-то так: «Это таинственный остров! Он выглядит так таинственно! Поплывем к таинственному острову!»
Что, все настолько просто?
Да. Но самым малышам, которые только-только выбираются в кино — вполне подойдет. Им понравятся и главные герои — котик, слоник и чудаковатый профессор, и их удивительный плавучий дом, и нехитрые приключения с понятными прозрачными ходами.
Всем остальным сообщаем основную дельную идею: «Никогда не сдавайся, выход всегда найдется, нужно лишь смотреть внимательнее» и, пожалуй, еще вспомним про музыку — она ооочень классная и приятная слуху. На этом, пожалуй, все.
Хороших вам походов в кино!
Источник: iVideos
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