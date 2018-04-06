Вдова Михаила Пуговкина проведет в Ростове кинофестиваль, чтобы собрать деньги на памятник артисту

В донской столице 10 мая пройдет ежегодный ретрокинофестиваль «Виват, комедия!», посвященный народному артисту СССР Михаилу Пуговкину . Его организатором и идейным вдохновителем является вдова актера Ирина Пуговкина, проживающая сегодня в донской столице.

— Главная миссия фестиваля — нести идеалы добра, высокой морали и духовности через кинематограф, — пояснила Ирина Пуговкина.

Стоит отметить, что «Виват, комедия» — это еще и благотворительная акция, цель которой — собрать деньги на установку памятника Михаилу Пуговкину. Он мог появиться в ростовском парке Горького уже в этом году: эскиз утвержден, глиняную модель памятника скульптор Дмитрий Лындин сделал, осталось только найти денежные средства. Стоимость проекта составляет 1,5 миллиона рублей, но на сегодняшний день благотворители пожертвовали лишь треть суммы.

Памятник народному любимцу, который в этом году отметил бы свое 95-летие, стал бы украшением нашего города. Тем более что связь Пуговкина с Ростовом более чем очевидна: в 1941 году он в качестве разведчика защищал наш город от немецко-фашистских захватчиков. Начинающему артисту на тот момент было всего 18 лет.