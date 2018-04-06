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Сцена-трансформер и робот: Ани Лорак привезёт в Орёл шоу «DIVA»
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Сцена-трансформер и робот: Ани Лорак привезёт в Орёл шоу «DIVA» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Концерт, над которым работает международная команда профессионалов из Украины, Беларуси, России, Чехии, Великобритании, Польши и Голландии пройдёт в ТМК «Гринн» 12 апреля, сообщили RIA57 организаторы.
С ошеломляющим успехом певица представила свое шоу «DIVA» 3 марта в Москве в СК «Олимпийский». В рамках тура певицы 12 апреля орловцы смогут увидеть музыкальную историю о настоящей женщине, которая сделала себя сама и доказала, что мечты способны сбываться.
«DIVA» — это шоу-перевоплощение, это откровенный перформанс, с непревзойденной Ани Лорак в главной роли. Зрители попадут в мир ярких эмоций и получат непередаваемые впечатления. Декорации, сцена-трансформер и робот-манипулятор поразят даже самого искушенного зрителя.
В программе Ани Лорак, как любимые, так и совершенно новые песни. Признанные хиты впервые будут представлены в ином звучании. Лирические композиции, благодаря смелым аранжировкам, легко превратятся в зажигательные треки, а танцевальные — в душевные баллады. «DIVA» — это технологический взрыв, cинтез музыки, таланта, красоты, масштабных декораций и невероятных спецэффектов.
Режиссером шоу стал Олег Боднарчук. Среди его работ: шоу «Каролина» Ани Лорак, «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой, шоу «Другой» Филиппа Киркорова, ряд премий «МУЗ-ТВ». Также режиссер известен постановкой в шоу «America’s Got Talent» и многих других проектов.
Сообщение Сцена-трансформер и робот: Ани Лорак привезёт в Орёл шоу «DIVA» появились сначала на РИА 57.
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