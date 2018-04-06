«Унесенные ветром» и еще 6 романов с любовными треугольниками

Вера Шибаева, хранитель изящной словесности

Понять загадочную природу любви и ощутить ее «электричество» весной хочется с особенной силой. Помогут в этом знаменитые романы, в которых у прекрасного и драматичного чувства не две, а три стороны.

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Классика историко-приключенческого жанра. Даже если вы читали эту книгу в школьные годы, почему бы не освежить ее сюжет в памяти и снова совершить путешествие во времени, погрузиться в романтику Средних веков? Вас ждет Англия XII века, терзаемая междоусобицами в отсутствие короля Ричарда Львиное Сердце, коварный принц Джон и отважный Робин Гуд, грустная леди Ровена, принуждаемая к браку с нелюбимым, и смелый рыцарь Айвенго, начертавший на своем щите слова «Лишенный наследства» как вызов отцу, несправедливо с ним поступившему… Разумеется, злодеи будут наказаны, а влюбленные воссоединятся. Только красавица и умница Ревекка, еврейка, выходившая раненого Айвенго, увы, уезжает прочь с разбитым сердцем.

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Этот роман — своеобразная репетиция скандальной «Лолиты», только местом действия является не Америка 1950-х, а Германия 1920-х. Благополучно женатый искусствовед Кречмар до одержимости влюбляется в 16-летнюю Магду, девушку с трудным прошлым и бурным настоящим. Он уходит из семьи, но его счастье с Магдой, явно не испытывавшей к нему столь же сильной страсти, длится недолго: юная соблазнительница встречает своего первого любовника, художника по имени Горн. Страх потерять ее доводит Кречмара фактически до безумия, а нам, читателям, становится даже жаль несчастного, когда он превращается в жалкую игрушку в жестоких играх Магды и Горна.

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Роман, принадлежащий «парижскому» периоду жизни и творчества Хемингуэя, впервые опубликован в 1986-м, уже после смерти писателя. Исследователи полагают, что замысел книги появился у него еще в 1927 году во время медового месяца со второй женой, журналисткой Полин Пфайффер.

Своих героев Хемингуэй помещает в схожие обстоятельства: 1920-е, медовый месяц на Лазурном берегу и в Испании, гремучий коктейль страсти и чувственности в отношениях… Молодой американский писатель Дэвид Борн и его гламурная супруга Кэтрин знакомятся с красавицей Маритой, и их брачный союз превращается в нетипичный любовный треугольник: Кэтрин столь же неравнодушна к новой знакомой, как и Дэвид. И теперь она ревнует мужа не только к его творчеству, но и к Марите…

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Один из самых ярких постмодернистских романов ХХ века, спрятанный в обличье традиционного для английской литературы викторианского романа. У описанной в книге истории любви не только три стороны, но и, по воле автора, три… финала. Итак, дано: Чарльз Смитсон, небогатый аристократ, увлеченный наукой; Эрнестина Фримэн, его невеста, избалованная и недалекая дочь богача, желающего породниться со знатью; Сара Вудрафф, молодая женщина с темным прошлым, независимая интеллектуалка, прозванная жителями приморского городка Лайм-Реджис «женщиной французского лейтенанта» за связь с заезжим офицером-чужеземцем. Читая, попробуйте угадать, чем может завершиться такой любовный треугольник, и сравните свое видение с авторским: какой вариант конца вам нравится больше?

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В семье Краунов некогда случилось несчастье: их сын Тони получил травму, из-за которой не может ходить в школу и свободно общаться с другими детьми. Не желая, чтобы он жил в изоляции, родители нанимают ему, 13-летнему подростку, 20-летнего гувернера. Летние каникулы 1937 года становятся для Краунов роковыми: пока глава семьи, Оливер, днями отсутствует дома, потому что ведет успешный бизнес, его жена Люси влюбляется в «няньку» сына — красавца Джефа. Тони оказывается свидетелем измены матери и не может ей этого простить… Не скука и не развращенность толкнули Люси в объятья Джефа. Тогда в чем причина? Ирвин Шоу предлагает заглянуть за фасад благополучия, который есть у каждой идеальной (по мнению окружающих) семьи.

Франсуаза Саган «Любите ли вы Брамса?» (1959)

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В книгах Саган любовь описана не по романтическим шаблонам, а такой, какова она есть, — с иллюзиями, сомнениями, переживаниями, приливами и отливами страсти и, что скрывать, изменами. Вот и в романе «Любите ли вы Брамса?» герои оказываются в мучительном любовном треугольнике: 39-летняя Поль, дизайнер, никак не хочет признать, что ее отношения с ровесником-ловеласом Роже изжили себя, и жертвует ради них внезапно возникшим чувством к Симону, 25-летнему юристу. Разница в возрасте с любимым человеком для Поль оказывается более критичной, чем разница мировоззрений и несовместимость характеров. А беспристрастным свидетелем очередной человеческой драмы становится «город любви» Париж.

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В 1937-м роман экс-журналистки газеты «Атланта Джорнал» Маргарет Митчелл об американском Юге 1860-х получил Пулитцеровскую премию (неплохо для дебюта!). Так что легким женским чтивом эту книгу никак не назвать, хотя, конечно, для читательниц на первом плане всегда будут не военные действия северян против южан в гражданской войне, а чувства персонажей. Главная героиня романа, страстная и решительная южанка-аристократка Скарлетт О’Хара, долгие годы упрямо считает мужчиной своей жизни Эшли Уилкса, безупречного джентльмена с душой философа и поэта. И только череда тяжелых испытаний: война, разорение, голод, смерти близких, — помогает взбалмошной красавице понять, что по-настоящему в ее сердце всегда был другой человек, циничный и предприимчивый Ретт Батлер, полная противоположность Уилксу.

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