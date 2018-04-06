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Развивать культурное пространство на заводе имени Шпагина в Перми будет команда московского «Винзавода»
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Развивать культурное пространство на заводе имени Шпагина в Перми будет команда московского «Винзавода» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Столичные эксперты в сфере современного искусство будут консультировать пермяков по вопросам организации культурной площадки на заводе имени Шпагина в Перми. Группа будет сформирована из экспертов, которые разрабатывали московский «Винзавод» — известный в России музей совриска. О творческих планах относительно завода Шпанига рассказала директор центра совриска Софья Троценко изданию «Новый компаньон». Она вместе с группой столичных архитекторов и строителей посетила Пермь и осмотрела территорию завода. Говорить о том, чем будем наполнен этот квартал, по её мнению, пока преждевременно. По словам госпожи Троценко, пока не определён порядок работы на объекте, а команда, которая займётся проектированием будущего кластера, только формируется. — Что конкретно там нужно разместить, будет понятно при проектировании культурного кластера, к которому мы только приступили. Это основной вопрос, над которым мы будем работать. Потому что культурный кластер может быть наполнен любыми форматами, главное, чтобы они соответствовали функциям кластера, в общем и целом были связаны одним направлением деятельности, — рассказала она в интервью изданию. В конце 2017 года Пермский край и группа «Ремпутьмаш» (структура ОАО «РЖД») подписали соглашение о выкупе земельного участка, где располагается бывший паровозоремонтный завод имени Шпагина. За 445 миллионов рублей регион приобрел земельный участок площадью 8,5 гектара и здания цехов, многие из которых представляют историческую ценность. Там планируют территорию развивать в интересах пермяков, в первую очередь организовывать общественные, культурные и музейные пространства. Центр современного искусства Винзавод основан в 2007 году Софьей и Романом Троценко и является первым и самым большим частным центром современного искусства в России.
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