В столице выбрали лучшую вожатую

В пятницу, 6 апреля, в Московском технологическом университете состоялся финал столичного конкурса «Мисс педагогический отряд — 2018». За звание поборолись самые талантливые и преданные своему делу вожатые города. На шоу-концерте побывала корреспондент «ВМ».

Воздушные гимнасты, забавные клоуны и невероятной гибкости акробаты — яркое шоу в стиле винтажного цирка, главными артистами которого и являются участницы проекта, открывает конкурсную программу. Девушки, лишь появившись на сцене, своей энергетикой и мастерством вызывают буквально шквал аплодисментов. Ещё бы, ведь одно из главных качеств лучшего вожатого — умение захватывать внимание и мотивировать на творчество.

— Вожатское братство — невероятно крепкая семья и основополагающая общность для детей, — приветствует участниц секретарь комитета Студенческого союза Московского института радиотехники, электроники и автоматики Александр Серегин . — Вожатые — это пример для подрастающего поколения. И независимо от того, кто победит, важно понимать, что каждая участница уникальна!

За кулисами тем временем — настоящий хаос. Девушки готовятся к дефиле, поправляют макияж и прически. У каждой — своя команда поддержки и самых преданных друзей, готовых подбодрить и помочь в столь напряженной атмосфере приятельской конкуренции. Ведь в одиночку титул лучшей вожатой просто невозможно!

— Я с раннего детства каждое лето ездила в детские лагеря и уже тогда мечтала стать вожатой! — рассказывает Валерия Крынкина из педагогического отряда «Маяк» буквально за секунды до выхода на сцену. — Отвела уже пять смен и понимаю, что это — моя судьба. Родители поддерживают такое увлечение, для них главное — чтобы мне нравилось мое дело. А из вожатского дела не уходят. Ведь когда ты делишься с детьми своими идеями, эмоциями, добром и теплотой, назад все это получаешь сторицей!

Эмоциональный творческий номер Валерии, рассказывающий историю о вожатой-птице, берущей под крыло своих воспитанников, публика встречает зажженными фонарями и дружными овациями. Маргарита Захава из отряда «Симфония» «подкупает» жюри вкусным пирожным, Рушана Зиннатуллина из «Априори» с помощью красок и хореографии демонстрирует, как меняется душа вожатого после каждой смены, а Регина Кениг из «Феникса» языком танца рассказывает, как важны детские воспоминания в жизни каждого.

— В силу обстоятельств у меня не было возможности пройти школу вожатых, и свои первые смены я провела отщепенцем — без рода, без племени, без педагогического отряда, — вспоминает Регина. — Вскоре после вожатских смен мне подвернулась уникальная возможность — поехать в лагерь в амплуа культурного организатора — лучшая работа, что я могла себе вообразить. Будучи уже довольно продвинутой в лагерной теме, я познакомилась с педагогическим отрядом «Феникс», участники которого заражены энтузиазмом и положительным творческим беспределом.

Конкурс «импровизация», по условиям которого участницам нужно обсуждать совершенно случайную, а порой и вовсе абсурдную тему, едва не заводит красавиц в тупик. Но опытным вожатым с трудными ситуациями сталкиваться не впервой, а потому практически каждой удается блеснуть остроумием.

— Для вожатого общение с детьми — это, в первую очередь, шанс помочь им осуществить свои мечты, — утверждает Даша Мануилова из педагогического отряда «Многогранник». — Что может быть лучше, чем видеть улыбки детей на протяжении всего лета? Ночные репетиции, сложные мероприятия, и в итоге невероятный вожатник. Видеть их радость для меня — главное.

Фантазию участниц действительно не остановить. Для конкурса домашнее задание каждой нужно было придумать и воплотить представителя профессии будущего. На сцене — и генератор сновидений, и устройство для оживления картин, и даже космический гид.

— Каждая участница любит вожатского и живет этим, — считает Мисс педагогический отряд прошлого года, член жюри конкурса Марина Зайцева . — На лице каждой — улыбка и горящие новыми идеями глаза. Определить лучшую в этот раз было целым испытанием.

Но традиция всех конкурсов «самых-самых» диктует жесткие условия: победитель может быть только один. И сияющую корону «Мисс педагогический отряд — 2018» завоевывает Рушана Зиннатуллина.

— Хочу сказать огромное спасибо своему педагогическому отряду за поддержку, — держит «королевскую речь» победительница. — Каждый вожатый — это и аниматор, и наставник, и учитель для тех, кто станет будущим этого мира. И мне безумно приятно посвятить себя этому делу!

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