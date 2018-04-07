Выступление в пижамах, слезы и дополнительный шанс не прошедшим в финал: чем еще запомнился этап поединков команд Басты на шоу…

В прошедшем выпуске шоу «Голос. Дети» за место в финале соревновались участники команд Басты. Последний выпуск поединков запомнился очень яркими выступлениями. Кирилл Роговец-Закон, София Федорова и Анастасия Григорьева вышли на сцену в пижамах и исполнили хит группы «Тату» «Нас не догонят».

Не менее запоминающимся было выступление Алины Сидоровой, Александры Ушаковой и Дайи Борисовой. Девочки, одетые в яркие look'и исполнили зажигательный трек Бейонсе Single Ladies, но сделали это немного по-своему, от чего выступление только выиграло.

Также этот выпуск не обошелся без настоящего рока, который подарили зрителям и наставникам Акмаль Ходжаниязов, Михаил Ногинский и Эрик Панич. Мальчики исполнили душевную композицию «Кофе — мой друг» группы «Нервы». К слову, в свое время Баста сотрудничал с этим коллективом и выпустил один из альбомов ребят.

В итоге в финале проекта оказались Акмаль Ходжаниязов и Александра Ушакова. Но на этом сюрпризы не закончились. Оказалось, что руководство Первого канала объявило о дополнительном кастинге для тех, кто не прошел этап «Песня на вылет». В следующий раз зрители смогут выбрать еще трех участников, которые отправятся в финао проекта.

Смотри лучшие выступления прошедшего выпуска прямо сейчас.

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Фото:Instagram, Global Look Press