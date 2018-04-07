Смертельный салют: трагедия в 1968 году на стадионе города Кирова

Тот майский день в Кирове должен был стать по-настоящему праздничным. К юбилею Советской армии в город прибыли московские артисты, которые должны были выступать на местном стадионе. Торжество планировалось завершить фейерверком. Однако салют оказался вовсе не радостным, а смертельным.

Взрыв вместо концерта

Полвека назад 25 мая 1968 года на кировском стадионе под названием «Трудовые резервы» должен был состояться праздничный концерт. Советская армия, созданная в 1918 году, отмечала свое 50-летие и к этому событию тогда была приурочена масса мероприятий по всему Союзу. Одним из них и стало представление в Кирове, о котором пойдет речь.

Начало торжества было намечено на 6 вечера. Но зрители, чтобы ничего не пропустить, стали собираться на трибунах гораздо раньше. Правда, выступления артистов они так и не увидели. Около половины шестого в небольшом деревянном строении, расположенном на территории стадиона, раздался взрыв. Здание вспыхнуло. Следом рухнул балкон стадиона, на котором находились люди. В тот же момент произошел второй, но уже более сильный взрыв.

В результате трагедии на празднике, который так и не начался, погибли 39 человек. Это и сотрудники милиции, и военные, и сами артисты. Но самое страшное: среди погибших оказалось много детей.

Причины взрыва

Как уже было сказано, в конце представления всех зрителей ждал праздничный салют. Всю пиротехнику гастролирующие артисты возили с собой, причем повсюду: подобные концерты у московского театра были запланированы и в других городах. Огнеопасных изделий у труппы хватало — несколько сотен килограммов взрывчатых веществ. Всю пиротехнику разместили тут же, на стадионе, в том самом деревянном здании. Именно она и стала причиной трагедии.

Возбужденное дело по факту гибели десятков людей сразу же было засекречено. Выживших только по счастливой случайности зрителей представители закона также обязали молчать.

Наказание виновных

Тайное стало явным лишь спустя много лет. И в большей степени благодаря заслуженному юристу РФ Виталию Манылову. У него вышла в свет серия книг «Вятская Фемида». 12-я из них под названием «Вся правда о взрыве на стадионе „Трудовые резервы“ была издана в 2011 году. В ней Манылов описывает все события того страшного дня, рассказывает о виновниках трагедии, приводит воспоминания очевидцев.

Вообще по данному делу проходили семь человек, но двоих из них в процессе слушаний оправдали. Основным виновником гибели людей был признан пиротехник, который тоже погиб. В тот момент он как раз работал в здании администрации, где труппа складировала свою пиротехнику. Другие обвиняемые были приговорены к различным срокам заключения. Самое суровое наказание получил директор московского театра. Ему дали всего два года и шесть месяцев лишения свободы.