Хабаровский львёнок отметит первый день рождения

В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском в воскресенье, 8 апреля, отметят первый день рождения первого львёнка в коллекции этого парка. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе учреждения, будущий лев по кличке Аслан появился на свет в семействе цирковых хищников. Агентство писало, что друзья подарили котёнка хабаровскому предпринимателю Али Мамедову.

— Но взвесив все «за» и «против» нахождения львёнка в квартире и, осознавая необходимость обеспечения полноценного ухода, достаточного пространства для питомца, наблюдения специалистов, хозяин животного принял решение о передаче его в дар зоосаду «Приамурский» им. В. П. Сысоева. Немаловажным было и желание оставить львёнка в регионе, чтобы жители Хабаровского края могли наблюдать за жизнью уникального питомца. — рассказала пресс-секретарь зоосада Алёна Федосеева. — Конечно, Приамурский Зоосад был готов предоставить львёнку дом, но владельцу животного было важно, чтобы условия проживания любимца соответствовали всем нормам и рекомендациям, были максимально комфортными, учитывали дальневосточный климат, а потому, все расходы на строительство вольера Али Мамедов взял на себя, а содержание животного было включено в бюджет учреждения. Когда бизнес показывает свою человечную сторону, рождается продуктивное государственно-частное партнёрство.

В июне прошлого года Аслан, такую кличку дали детёнышу, поселился в зоосаде «Приамурский». Для львёнка построили вольер с тёплой спальней, с отдельным кормовым помещением и просторной территорией в африканском стиле.

Аслан прекрасно перенёс зиму, наслаждался снежными играми, значительно подрос и окреп. У него уже формируется грива, и даже голос малыша уже похож на рык настоящего царя зверей.

Празднование первого дня рождения Львенка Аслана состоится в зоосаде «Приамурский» в воскресенье, 8 апреля, с 14-00 до 16-00.

Посетителей ждёт познавательное и увлекательное знакомство с львёнком, игровое «Приамурское сафари», а ещё:

• мы запишем коллективное поздравление для Аслана,

• все вместе «приготовим» для него тортик и каравай,

• потанцуем, попоем и узнаем, кто же у нас больше всех знает про львов,

• поможем Аслану загадать желание,

• а самые активные обязательно уйдут с подарками!

Приходите обязательно праздновать всей семьёй! Ведь дня рождения без гостей не бывает!

Стоимость билета:

• для детей от 6 до 17 лет, студентов очной формы обучения — 150 рублей

• для взрослых — 250 рублей

• для иностранцев — 350 рублей

• для пенсионеров (по возрасту) — 50 рублей

• Дети до 5 лет включительно — бесплатно.

Телефон для справок: +7 (4212) 32-45-40